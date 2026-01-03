El Ministerio de Transporte presentó para este año 2026 una nueva iniciativa que involucra a los taxistas. Los dueños de estos vehículos de servicio público, que cuenten con más de 10 años de antigüedad en Colombia, podrán acceder a un incentivo de hasta 52 millones de pesos si aceptan cambiar de un carro a gasolina, gas o diesel, a uno eléctrico.

Se trata de una medida que forma parte del programa de modernización del parque automotor financiado con recursos del Fondo para la Promoción de Ascenso Tecnológico (FOPAT) y liderado por el Ministerio de Transporte.

En detalle, este proyecto otorga hasta $42 millones para la reposición del vehículo y hasta $10 millones adicionales para la compra e instalación de infraestructura de recarga eléctrica en la vivienda del propietario.

Se trata de un programa que está bajo la Ley 2294 de 2023. La idea del Gobierno es reducir los costos de operación del servicio, mejorando la calidad del aire y avanzando con la transición energética del transporte público individual.

El mismo presidente Gustavo Petro respaldó la iniciativa con un mensaje en su cuenta de X: “Entregaremos 52 millones a cada propietario de taxi a gasolina, diesel o gas que lo cambie a eléctrico. Los precios bajan y la rentabilidad aumenta, es con la tecnología y no con la sobreexplotación de quién trabaja que se aumentan las ganancias. Hice en Bogotá humana el piloto de prueba con 50 taxis eléctricos y aún andan en la ciudad. Subí el arancel para la importación de autos y motos que usan hidrocarburos un 40 % para que se hagan en Colombia ensamblados y ojalá sus partes, incluidos los motores eléctricos”.

Los interesados podrán inscribirse a través de la página del Ministerio de Trabajo y tienen hasta el 11 de febrero de este año. Parte de los requisitos son: vehículos con combustible fósil (gasolina, diésel o gas; mínimo 10 años desde la fecha de matrícula inicial; tarjeta de operación, Soat y revisión técnico-mecánica vigentes; y al menos un año de operación continua dentro de los últimos cinco años.

En un principio esta convocatoria está dirigida a taxis matriculados en Bogotá, Soacha, Cali, Palmira, Jamundí y Yumbo. Además, los propietarios que acrediten su condición de víctimas del conflicto armado, también podrán optar al programa, no importa el municipio de la matrícula.