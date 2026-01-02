Este viernes 2 de enero empezó en redes sociales un debate intenso entre varios actores políticos y usuarios sobre el salario de los congresistas en el país y el incremento del salario mínimo para este 2026, decretado por el Gobierno de Gustavo Petro.

Todo comenzó luego de que los senadores Angélica Lozano y Antonio Zabaraín, en declaraciones a La W Radio, mostraran sus posturas, diferentes, sobre estos temas.

Lozano dijo que está de acuerdo con la eliminación de la prima a los congresistas por ser un algo que “constituye un acto de equidad necesario”. Agregó que cree que será “sensible a nivel personal”, pero que es importante recordar que “la población general enfrenta dificultades económicas cotidianas”.

Por su parte, sobre esta medida, Zabaraín, de Cambio Radical, dijo en primera instancia que no rechaza la medida como tal, pero sí “la forma en que fue adoptada”. Argumentó que este recorte salarial debió ser discutido en el Congreso para llegar a un acuerdo. Agregó que para él se trata de una medida “populista” y “electorera” que perjudica los derechos adquiridos de los funcionarios públicos.

Lo que ha abierto el debate, con comentarios a favor y en contra en redes sociales, fueron otras palabras del mismo senador Zabaraín, en relación al salario de los congresistas.

“¿Le parece excesivo que un congresista, que tiene tanta responsabilidad, finalmente reciba un neto de 32 millones de pesos? Si eso le parece excesivo, busquemos cuánto ganan los presidentes de Ecopetrol, de las fiduciarias y de Colpensiones, o muchos altos funcionarios del Estado que no son congresistas.... Yo creo que un congresista que gana 32 millones de pesos no es bien remunerado”, dijo.

Las declaraciones del político fueron llevadas a la red social X, donde recibió críticas de algunos otros políticos, y también apoyo de otro lado.

“Se activaron las bodegas petristes porque dije estar en desacuerdo con el irresponsable aumento del Salario Mínimo y la disminución del salario de los Congresistas. Esta última no me afecta porque rige a partir del 20-07-26, pero no doy declaraciones para recibir aplausos!”, publicó en uno de sus trino el sanador Zabaraín.

“Le propongo a los izquierdopatas indignados que los Congresistas a partir del 20-07-26, no devenguen salario alguno - que no tengan vehículos ni conductores, ni escoltas asignados - y que en razón de ello se les permita ejercer sus actividades profesionales y/o comerciales!!!”, también publicó.

Lozano, por su parte, publicó el audio de sus declaraciones, con el siguiente mensaje: “Bajar el salario de los congresistas es una medida de equidad necesaria y justa. Busca cerrar la brecha entre lo que gana un congresista y lo que gana un ciudadano de a pie. En el Congreso se han presentado 18 proyectos para lograrlo: cambiar la fórmula de la Constitución, eliminar los gastos de representación o quitar la prima especial de servicios. Hoy, los congresistas colombianos son los que más ganan en la región. Esa brecha no puede seguir existiendo”.