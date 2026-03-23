El departamento de Sucre avanza en la consolidación de su Plan de Acción Turístico con el que se proyecta como un destino sostenible y atractivo para visitantes nacionales e internacionales.

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La iniciativa, liderada por la Oficina de Turismo y Cultura de la gobernación de Sucre, cuenta con la participación de actores del sector turístico y el acompañamiento del Viceministerio de Turismo.

Además, en esta construcción cada delegado municipal tiene la oportunidad de exponer las potencialidades turísticas de su territorio, aportando insumos claves para consolidar acciones que impulsen el desarrollo turístico de todo el departamento.

Desde la Oficina de Turismo y Cultura de Sucre presentaron el plan de acción, articulado con el corredor turístico Golfo de Morrosquillo y Sabana, y avanzaron en el más reciente encuentro en la construcción de una hoja de ruta conjunta para fortalecer el turismo sostenible en la región.

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La mesa de trabajo contó con la presencia de Juan Flórez Hernández, gestor del Viceministerio de Turismo, que acompañó el proceso de articulación y aportó lineamientos estratégicos para posicionar el corredor turístico como eje central del desarrollo regional.

“Hacemos acompañamiento a la gobernación de Sucre en articulación con la Oficina de Turismo, los municipios y el sector privado con la finalidad de desarrollar una hoja de ruta que nos permita tener acciones muy puntuales en el departamento en materia turística. Tenemos iniciativas relacionadas con planificación, productos, gobernanza y proyectos que van a permitir tener claridad sobre las necesidades que tiene el departamento de Sucre en materia de turismo”, señaló el funcionario del Gobierno Nacional.