En el marco de la Semana Santa la ciudad de Sincelejo realizará una vez más el Festival Nacional e Internacional de Escuelas de Fútbol, evento deportivo que en este 2026 llega a su versión 28.

Leer también: La construcción del hospital del Golfo de Morrosquillo registra un avance del 61 %

El renombrado Festival que organiza y es autoría de la Asociación de Escuelas de Fútbol de Sucre (Asosucre) que preside Leimy García, cuenta con el aval de la Liga de Fútbol de Sucre y el apoyo de la alcaldía de Sincelejo, a través del Instituto Municipal de Deportes, para su realización.

Para esta vigencia se han inscrito 400 equipos de fútbol en sus diversas categorías. Provienen de diferentes departamentos del país y uno de Venezuela.

Los encuentros futbolísticos se desarrollarán entre el Domingo de Ramos que es 29 de marzo y el Domingo de Resurrección 5 de abril en todas las canchas de la ciudad de Sincelejo.

El congresillo técnico está previsto para el viernes 27 de marzo, mientras que el sábado 28 de marzo a partir de las 4:00 de la tarde será el desfile inaugural que parte del Estadio Arturo Cumplido Sierra y llega al Estadio 20 de Enero donde serán los actos protocolarios.

Ese mismo sábado en horas de la mañana habrá los primeros partidos de las escuelas locales, las que, dicho sea de paso, contarán con uniformes donados por la alcaldía de Sincelejo para disputar este Festival de Escuelas de Fútbol.