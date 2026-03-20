La gobernación de Sucre a través de la Secretaría de Infraestructura realizó una visita de seguimiento a la construcción del hospital del Golfo de Morrosquillo, en Coveñas, evidenciando el cumpliendo del cronograma de ejecución con un avance del 61%.

El hospital, que se construye en el municipio de Coveñas, se enmarca en el Pacto del Golfo que promueve el Gobierno Nacional con una inversión superior a los 38 mil millones de pesos, y que contempla su edificación, equipamiento fijo y dotación para garantizar los servicios de urgencias, hospitalización y atención básica.

Cortesía gobernación de Sucre

Jorge Romero Romero, secretario de infraestructura de Sucre, fue el encargado de hacer la inspección e indicó que “verificamos los procesos constructivos, venimos avanzando con la instalación de los sellos corta fuegos, con la pintura antibacterial, y verificando también la instalación del sistema de aire acondicionado que nos muestra que esta obra está ya casi en un punto para poder iniciar su funcionamiento”.