Consternados amanecieron los habitantes de la ciudad de Sincelejo, en especial los del barrio Brisas de San Miguel, por la trágica muerte de una de sus habitantes al parecer a manos de uno de sus nietos.

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La víctima mortal es Ivón Reyes, de 60 años, a quien su asesino le causó más de 10 heridas en diferentes partes del cuerpo ocasionadas con arma blanca.

El señalado asesino tiene 23 años, convivía con ella bajo el mismo techo y según vecinos de la zona tiene antecedentes por los delitos de hurto y fuga de presos.

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La tragedia quedó al descubierto con los gritos de la mujer, por lo que los vecinos salieron en su auxilio y se encontraron al nieto de esta con las manos llenas de sangre y al preguntarle por ella dijo que no se encontraba en la casa. Pese a ello algunos vecinos decidieron ingresar a la morada y hallaron el cuerpo sin vida de ella tendido en el suelo.