Un avance del 40% de ejecución registra la obra de instalación del puente metálico en el sector de Mendihuaca, Magdalena. Así lo reportó este martes 24 de marzo la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, al indicar además que a finales de este mes estará restablecida la comunicación terrestre entre los departamentos de Magdalena y La Guajira, en la llamada Transversal del Caribe.

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La instalación del puente metálico modular es una obra que ejecutan los ingenieros militares y que cuenta con el apoyo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la gobernación del Magdalena.

⁠Más de 30 hombres del batallón de ingenieros militares del Ejército Nacional trabajan a toda marcha para completar la instalación de la estructura metálica de 64 metros de longitud, 4,20 metros de ancho y una capacidad de carga de hasta 52 toneladas.

Cerca de 150 mil habitantes se beneficiarán con esta intervención, en un corredor estratégico para el comercio, el turismo y el transporte de productos agrícolas que se vio afectado desde el pasado mes de febrero con los frentes fríos que derribaron la estructura de concreto del puente que existía.