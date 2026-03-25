A juzgar por el pronunciamiento que hizo este miércoles 25 de marzo el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en territorio sucreño, la llamada fusión por absorción de la red pública de salud de Sucre no va a continuar.

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Esta unión de los hospitales de los municipios de Sincelejo, Corozal y San Marcos, así como la ESE de Betulia, que fue promovida por el entonces gobernador Héctor Olimpo Espinosa tras la aprobación de la Asamblea Departamental de Sucre no cayó bien en el gremio de la salud, en especial en los empleados, porque según ellos los problemas de las deudas por servicios prestados, así como los pagos atrasados, al igual que las prestaciones sociales, continuaron.

Además, los empleados de los hospitales de San Marcos y Sincelejo se quejan porque no hay insumos para la atención y porque además son víctimas de intimidaciones por parte del gerente general de los hospitales fusionados, Ezequiel Díaz Navarro, que amenaza con trasladarlos si hacen mitin o plantón para cobrar los meses de salario que les adeudan.

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Este miércoles el Ministro de Salud le pidió a la gobernadora Lucy García Montes que acabe con la fusión por absorción de los hospitales y el Gobierno nacional, a través de esta cartera asume el pago de las deudas de Corozal, San Marcos y Betulia.

Entonces las del Hospital de Sincelejo las deberá asumir el gobierno de Sucre.

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Estos anuncios públicos en medio de un recorrido por hospitales de Sucre serán organizados y estructurados este viernes 27 de marzo en una reunión a partir de las 9:00 de la mañana, en la que deberán estar delegados del Ministerio de Salud, la gobernación y los diputados de Sucre.

“Estamos en las manos del Ministro. Estoy lista para trabajar. Que nos mande los recursos y salimos de la fusión”, puntualizó la gobernadora.