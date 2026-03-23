En desarrollo de operativos conjuntos entre la Policía Nacional y la Corporación para el Desarrollo Sostenible de la Mojana y el San Jorge (Corpomojana) fueron recuperados 175 especímenes de fauna silvestre en el municipio de San Marcos, sur del departamento de Sucre.

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Las acciones orientadas a la protección de la biodiversidad incluyeron la realización de dos diligencias de allanamiento ejecutadas por la Seccional de Investigación Criminal (Dicar), la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de Sucre y el Ejército Nacional, con acompañamiento de Corpomojana como autoridad ambiental competente.

En esas acciones recuperaron 149 aves vivas, 24 aves muertas y 2 reptiles vivos, correspondientes a diversas especies de fauna silvestre, entre ellas canarios, mochuelos, pericos, rosita, cotorra, pisingo, turpial oriental, mirla e hicoteas.

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Corpomonaja/Cortesía

Los animales, de acuerdo con el reporte de Corpomojana, fueron hallados en condiciones de confinamiento inadecuadas, incompatibles con sus requerimientos biológicos y comportamentales. Había deficiencias en bienestar animal, tales como restricción de espacio, condiciones higiénico-sanitarias deficientes, altos niveles de estrés fisiológico y conductual, presencia de lesiones tegumentarias y alteraciones morfológicas, incluyendo recorte de plumas que afecta la capacidad de vuelo.

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Además identificaron comportamientos asociados a cautiverio prolongado, como: disminución de respuestas de escape, tolerancia al contacto humano, reducción de conductas defensivas y dependencia de alimentación suministrada por humanos, “factores que comprometen seriamente las posibilidades de supervivencia de los individuos en su hábitat natural”.

Los animales, en su mayoría, fueron reintegrados al medio natural, mientras que otros con alteraciones etológicas significativas que limitan su supervivencia en su entorno natural fueron trasladados a un entorno controlado bajo manejo ex situ, garantizando su bienestar y conservación, como lo es el Aviario Nacional de Colombia.

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Las directivas de Corpomojana reiteraron su compromiso con la protección de la fauna silvestre, al tiempo que le hacen un llamado a la ciudadanía para que se abstenga de participar en actividades relacionadas con la tenencia y el tráfico ilegal de especies silvestres, que es una práctica que pone en grave peligro la biodiversidad y amenazan el equilibrio de los ecosistemas.