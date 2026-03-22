Una vez más un barrio de Riohacha fue el escenario de un hecho violento que dejó a una persona asesinada y otras dos heridas, el pasado viernes en horas de la noche.

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El sicariato sucedió en la invasión Villa los Deseos, donde sujetos armados a bordo de una motocicleta llegaron hasta un billar; el parrillero se bajó y disparó contra Javier David Alfaro Mendoza, de 27 años, quien murió en el sitio a causa de varios balazos. Inmediatamente los pistoleros huyeron en el vehículo de alto cilindraje.

Ahí mismo quedaron heridos dos hombres más, quienes fueron trasladados a centros asistenciales. Ambos se encuentran con lesiones de consideración, pero fuera de peligro.

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Tras el hecho todas las personas que se encontraban en el establecimiento comercial se aglomeraron, mientras que la Policía Nacional hizo presencia y acordonó el área para proceder a realizar la inspección técnica del cadáver.

Fuentes judiciales indicaron que analizan si en el lugar hay cámaras de seguridad para tratar de identificar a los responsables y esclarecer los hechos. No descartan que se trate de una retaliación.