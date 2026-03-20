Por disposición del alcalde Genaro Redondo Choles, la Alcaldía Distrital de Riohacha lideró la conmemoración de los 242 años del natalicio del Almirante Padilla, prócer de la campaña libertadora de Colombia y Venezuela.

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A los actos se vincularon la Armada Nacional, la Academia de Historia de La Guajira, la Gobernación del departamento e instituciones educativas como la que lleva el nombre del máximo héroe naval de nuestro país.

Durante los actos solemnes, entre los que estuvo además una ofrenda floral, en la plaza Almirante Padilla, la Armada Nacional destacó el papel reivindicador de distintas instituciones en la historia de la independencia de nuestro país, exaltando el nombre del prócer riohachero.

Cortesía Alcaldía de Riohacha

“Para la Armada Nacional el natalicio del Almirante Padilla es una fecha muy importante, porque se trata de nuestro máximo héroe naval, pero también de Riohacha, como ciudad donde nació el Almirante y donde proyectó su trabajo en el entorno marítimo donde desarrolló toda la gesta libertadora no solo de Colombia y Venezuela, sino también de Latinoamérica”, dijo el Teniente de Fragata Juan Diego Rodríguez Ávila, comandante de la Estación de Guardacostas de la Dimar en Riohacha.

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A su vez, el secretario de Infraestructura y Servicios Públicos, Jaime Brugés Moreno, en su calidad de alcalde encargado, destacó que, “con eventos como este, se destaca la memoria de un ilustre riohachero, que debe tener recordación efectiva y permanente en la sociedad, por su historia y por los logros del Almirante. Es momento de que Riohacha y La Guajira hagan sentir ante el país y el mundo la grandeza que tuvo este gran hombre nuestro. Es momento para que haya más instituciones como colegios, plazas y entidades del Estado con el nombre de José Padilla López, quien merece mucho más reconocimiento por que dio esas grades batallas para que Colombia hoy sea libre”.

El conversatorio, que tuvo como actores importantes a los rectores de varias instituciones educativas, tuvo como objetivo reforzar la necesidad de reactivar la cátedra de Padilla en las aulas escolares.

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Finalmente, la Alcaldía de Riohacha reveló que avanza en la proyección de inversiones en el campo urbanístico, para resaltar la imagen de Padilla. Se mejorará la Plaza Almirante Padilla, en un plan de renovación urbana. De igual manera, con la Armada Nacional se afinan detalles para la construcción de un faro en memoria del Almirante y un mausoleo para impulsar la historia y la cultura, alrededor de la figura del prócer.