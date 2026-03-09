La actriz y productora Yesenia Valencia habló sobre el proyecto cinematográfico que narra la historia del almirante José Prudencio Padilla.

‘Operación castor’ lidera la taquilla con 88 millones de recaudación en todo el mundo

Jorge Drexler: “La inmigración es traumática incluso en casos privilegiados como el mío”

Disparos contra la casa de Rihanna: esto le encontraron a la mujer capturada

En una entrevista con el diario El Tiempo respondió a las críticas surgidas en torno a la producción, especialmente por la participación del presidente Gustavo Petro en una breve escena.

También Valencia explicó el origen del proyecto, la relación de su empresa con el Estado y cómo se financia la película, que actualmente se encuentra en proceso de producción.

Indicó que la empresa Valencia Producciones FX SAS nació como un proyecto familiar impulsado por los hermanos Yesenia, Katherine y Andrés Valencia. A lo largo de los años han participado en distintos contenidos televisivos y audiovisuales en Colombia.

Entre los proyectos en los que han trabajado se encuentran producciones como Chica Vampiro, Diomedes y La Selección.

Además, señaló que la compañía también cuenta con una alianza internacional con Stargate Studios, una firma estadounidense especializada en efectos visuales para cine y televisión.

Según explicó la productora, su empresa ha participado durante años en proyectos con entidades del Estado. De acuerdo con su versión, esa relación se ha mantenido a lo largo de distintos gobiernos.

Valencia dijo que el trabajo de la compañía se organiza en varias líneas, entre ellas el festival Smartfilms, una iniciativa enfocada en promover la creación audiovisual mediante el uso de dispositivos móviles.

La productora también aseguró que este programa ha contado con apoyo institucional y actividades como talleres, capacitaciones y convocatorias orientadas a impulsar la participación de nuevos creadores.

Explicó que el proyecto cinematográfico dedicado a José Prudencio Padilla comenzó a desarrollarse varios años atrás. La idea surgió tras una conversación con el infante de marina Jorge Giraldo, quien había realizado el cortometraje Nueve disparos.

Posteriormente, el proyecto se consolidó con la dirección de Mauricio Navas, esposo de Yesenia Valencia.

“‘JuanesTeban’ representa todo lo que vive en mí”

Parte de los recursos para la producción provienen del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia y del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Sin embargo, Valencia afirmó que la empresa también ha aportado recursos propios para completar el presupuesto del filme.

Sobre el tema de la aparición del presidente relató Valencia que el mandatario visitó el rodaje cuando este se realizaba en el Palacio de San Carlos, en Bogotá. Durante esa visita surgió la posibilidad de que participara en una escena breve.

La productora explicó que esa intervención corresponde a un cameo y que su inclusión final dependerá del proceso de edición de la película.

“Bueno pues, ¿qué tiene de raro que el Presidente pase a ver qué estamos grabando con el presupuesto que él aprobó, o que su gobierno aprobó?”, recalcó.

X @petrogustavo Presidente Petro compartió nueva imagen de la película sobre el almirante Padilla

El proyecto también cuenta con la participación del actor estadounidense Cuba Gooding Jr..

Valencia afirmó que el equipo evaluó la situación judicial del intérprete antes de vincularlo al filme. Según explicó, decidieron continuar con su participación tras revisar que no existían procesos legales vigentes en su contra.

“Creo en las segundas oportunidades y soy psicóloga social. No puedo estar de acuerdo con la cultura de la cancelación”, dijo.