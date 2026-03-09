La vivienda de la cantante Rihanna en Beverly Hills, en el estado de California, fue escenario de un ataque armado el pasado domingo 8 de marzo.

Por este suceso una mujer fue arrestada luego de presuntamente realizar varios disparos contra la propiedad.

El incidente fue confirmado por el Departamento de Policía de Los Ángeles, que indicó que la sospechosa fue capturada poco después del hecho. Ninguna persona resultó herida.

ÚLTIMA HORA: ¡MUJER ARMADA ABRE FUEGO CONTRA LA CASA DE RIHANNA EN BEVERLY HILLS!

Según la información preliminar entregada por las autoridades, la agresora, una mujer de 30 años, habría disparado en repetidas ocasiones hacia la residencia de la artista.

Algunos proyectiles impactaron la vivienda e incluso uno de ellos atravesó parte de la estructura de la casa.

De acuerdo con los reportes policiales, la sospechosa se movilizaba en un vehículo Tesla de color blanco y utilizó un rifle tipo AR-15.

Tras los disparos, la mujer intentó escapar del lugar. Sin embargo, agentes policiales lograron interceptarla a varios kilómetros de distancia y procedieron con su detención aproximadamente media hora después del ataque.

EFE La cantante Rihanna y su novio, el rapero A$AP Rocky, tienen un material producido que espera ser liberado en este 2026.

Durante el procedimiento, los oficiales inspeccionaron el vehículo y encontraron un rifle de asalto junto con varios casquillos de bala.

Las autoridades informaron que la mujer enfrenta cargos por asalto con arma de fuego mientras se investiga el motivo que habría originado el ataque.

Por ahora no se ha determinado qué la llevó a disparar contra la propiedad donde vive la cantante junto a su pareja, el rapero A$AP Rocky, y sus hijos.

Hasta ahora, la artista no se ha pronunciado públicamente sobre el reciente incidente ocurrido en su residencia.