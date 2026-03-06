Un pequeño mono llamado Punch, que vive en el zoológico de Zoológico de Ichikawa, se ha convertido en una sensación en redes sociales gracias a la historia que ha conmovido a miles de personas alrededor del mundo.

Lina Tejeiro podría abandonar MasterChef Celebrity antes de que se estrene la nueva temporada: ¿cuál es el motivo?

Netflix adquiere una empresa de cine impulsada por IA fundada por Ben Affleck

La cuota colombiana del Festival Estéreo Picnic 2026

Con apenas siete meses de vida, este primate ha llamado la atención por el fuerte vínculo que desarrolló con un peluche que utiliza como refugio emocional desde que fue abandonado por su madre.

Punch fue rechazado poco después de nacer, una situación que, según los cuidadores del zoológico, puede ocurrir cuando las madres primerizas no logran adaptarse al cuidado de la cría o cuando las condiciones ambientales generan estrés.

Agencia EFE Por qué el mono Punch abrazando un peluche se volvió viral

Ante este escenario, el equipo del zoológico decidió proporcionarle un peluche con forma de orangután para simular el contacto y la seguridad que normalmente ofrece la madre.

Desde entonces, el pequeño mono no se separa de su juguete. Lo abraza para dormir, lo lleva consigo mientras se mueve por su espacio y lo aprieta especialmente cuando se encuentra nervioso o asustado.

Punch ha perdido a su amado peluchito y está triste y preocupado



Supuestamente, ha caído en el estanque y nuestro monito ha estado horas intentando encontrarlo



Esperemos que los cuidadores se hayan percatado y rescaten al mejor amigo de Punch 🥺pic.twitter.com/NB2GE95Cl5 — BĒR (@BernarGM) March 6, 2026

Pero el pasado jueves se difundió un video en la red social X. En las imágenes se observa al primate junto a una pequeña laguna del zoológico emitiendo sonidos de angustia tras perder su peluche.

Durante el episodio, otro mono del grupo lo empujó hacia el agua, lo que provocó que el pequeño se quedara durante varios minutos en una situación de estrés mientras buscaba ayuda. Los cuidadores del zoológico intervinieron rápidamente para rescatarlo y recuperar el peluche que había perdido.

A Punch le pican los piojitos



Ve a un macaco y corre a darle la espalda para que le despioje



Y se tumba y es el monito más feliz del planeta 😍pic.twitter.com/8P1pLYaYua — BĒR (@BernarGM) March 5, 2026

El incidente generó preocupación entre quienes siguen la historia del animal. Desde su nacimiento, Punch ha tenido dificultades para integrarse con otros miembros de su especie debido al rechazo inicial del grupo.

Los cuidadores aseguran que poco a poco han comenzado a observar señales positivas en su proceso de socialización.