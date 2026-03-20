Todavía sigue siendo tendencia la historia de Punch, el primate japonés que desde que nació está aferrado a un peluche, después que su mamá lo rechazara.

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Muchos videos del macaco siempre se han vuelto virales en las redes sociales, unos en donde es maltratado por otros primates pero ahora todo ha cambiado.

En recientes publicaciones, el animal ha sido visto interactuando con Momo-chan, otra macaca con la que comparte tiempo dentro de su entorno. Las imágenes muestran una cercanía amorosa.

Captura de pantalla Punch tiene nueva amiga

La organización PETA planteó que ese comportamiento de estar pegado con el peluche podría estar asociado a aislamiento o falta de contacto con otros de su especie.

Ahora, el panorama parece diferente. Desde el zoológico de Ichikawa, en Japón, han señalado que el macaco presenta una conducta más inquieta y participativa, integrándose con otros animales y reduciendo el uso del peluche que lo hizo famoso.

La presencia de Momo-chan ha sido clave en esta nueva etapa, ya que ha incentivado la interacción y el comportamiento natural del primate, algo que ha sido bien recibido por quienes seguían su historia.