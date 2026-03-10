Un pequeño tití gris fue rescatado en una zona rural de Rionegro luego de haber quedado separado de sus padres.

El animal fue trasladado al Centro de Atención y Valoración de la corporación ambiental Cornare, donde especialistas iniciaron un proceso especial de recuperación.

Debido a su corta edad, el primate no pudo recibir el cuidado inicial de su grupo familiar. Por esta razón, los profesionales implementaron una crianza asistida, en la que el tití utiliza un peluche para suplir la necesidad de contacto y apego que normalmente tendría con su madre.

El biólogo de Cornare, Juan Pablo Giraldo, explicó que el pequeño primate se encuentra en una etapa de adaptación en la que también recibe alimentación y cuidados permanentes para garantizar su desarrollo.

A los cibernautas les llamó la atención que el tití está abrazando el peluche mientras permanece bajo observación de los cuidadores, lo que lo compararon con Punch, el monito de Asia.

Además, el personal utiliza máscaras con forma de mono durante el contacto con el animal, una estrategia que busca evitar que el primate se acostumbre a la presencia humana.

Este tipo de técnicas son utilizadas en procesos de rehabilitación de fauna silvestre con el objetivo de facilitar su futura reintegración a la naturaleza.

Según Cornare, el plan consiste en estabilizar al ejemplar, permitir que crezca y posteriormente integrarlo a un grupo de rehabilitación antes de liberarlo nuevamente en su hábitat natural.