Lo que se creía algo imposible hace algunos años, lo lograron recientemente un grupo internacional de astrónomos. Consiguieron construir el mapa tridimensional más grande y detallado del universo temprano.

La investigación, que fue publicada en The Astrophysical Journal, y que revela la distribución de galaxias, gas interestelar y las fuerzas que moldearon el cosmos durante el llamado amanecer cósmico, representa un avance histórico en la comprensión de la energía oscura y la gravedad.

El artículo detalla que el proyecto fue resultado del Hobby-Eberly Telescope Dark Energy Experiment (HETDEX), que combinó observaciones de más de 600 millones de espectros en una región del cielo equivalente a más de 2.000 lunas llenas.

La diferencia con estudios anteriores es que estos se centraban solo en galaxias individuales, mientras que el HETDEX analizó la luz combinada de millones de objetos celestes para trazar un mapa tridimensional altamente preciso.

Se explica en el informe que la luz Lyman-alpha, emitida por el hidrógeno al recibir radiación de estrellas cercanas, fue el secreto para el resultado. Se trata de una señal que permite rastrear grandes volúmenes de gas y materia, dando forma a un “mar de luz” donde se distinguen galaxias jóvenes y reservas de gas previamente invisibles, fundamentales para entender la formación de estructuras cósmicas.

El mapa 3D, señalan los científicos, no solo documenta la distribución de galaxias, sino que también permite estudiar el efecto de la gravedad y la energía oscura sobre la expansión del universo.

Se trata de datos que podrían servir para deparar el destino final del cosmos.