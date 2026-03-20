El cine de acción extrañará a uno de sus nombres propios, el legendario Chuck Norris falleció a los 86 años. Conocido por sus habilidades en las artes marciales y su trabajo en el género de acción, construyó una carrera estable durante más de tres décadas.

Por ello, para recordar al actor, EL HERALDO detalla algunas de las producciones más importantes que lo consolidaron en la industria del entretenimiento.

El furor del dragón (1972)

Su primer papel relevante llegó en esta cinta, donde interpretó al rival del protagonista. La secuencia de combate contra Bruce Lee en el Coliseo de Roma es una referencia en el cine de artes marciales.

Los valientes visten de negro (1978)

Este relato de acción fue su primer gran éxito comercial como protagonista y le abrió la puerta a sus futuros proyectos en la década de los ochenta.

Lobo solitario McQuade (1983)

Interpretó a un guardia de Texas que prefiere trabajar por su cuenta. Este personaje sirvió como inspiración directa para su famosa serie de televisión años más tarde.

Desaparecido en acción (1984)

En el papel del coronel James Braddock, Norris lideró esta historia sobre el rescate de prisioneros de guerra en Vietnam. Los buenos resultados en taquilla originaron una franquicia.

Código de silencio (1985)

Es considerada por la crítica como una de sus películas mejor logradas. Allí da vida a un policía de Chicago que se enfrenta a la corrupción de sus propios compañeros de departamento.

Invasión U.S.A. (1985)

Una cinta de acción donde su personaje, Matt Hunter, debe detener a un ejército de mercenarios que intenta crear el caos dentro de Estados Unidos.

Fuerza Delta (1986)

Dio vida al mayor Scott McCoy, líder de un escuadrón táctico encargado de combatir el terrorismo internacional. Compartió pantalla con el veterano Lee Marvin.

El templo del oro (1986)

Norris probó suerte en la comedia de aventuras junto a Louis Gossett Jr. La trama se centra en dos cazatesoros que viajan a Centroamérica.

Walker, Texas Ranger (1993 al 2001)

Su paso a la televisión logró enorme popularidad. Durante nueve temporadas interpretó a Cordell Walker, un oficial de la ley con métodos directos para resolver crímenes.

Los indestructibles 2 (2012)

Regresó a la pantalla grande junto a otras figuras de acción para un papel secundario, donde el guion incluyó referencias directas a las bromas de internet sobre su imagen de hombre invencible.