El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lamentó este viernes la muerte del actor y experto en artes marciales Chuck Norris, un seguidor del republicano al que recordó como un “tipo duro”.

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“Chuck Norris era un gran tipo. Un tipo duro y un gran seguidor mío. No quisieras pelear con él”, declaró Trump al enterarse por la prensa, en los jardines de la Casa Blanca, del fallecimiento del actor.

El mandatario pidió a los periodistas que hicieran llegar sus condolencias a la familia del intérprete.

Norris falleció el jueves por la mañana, a los 86 años, tras sufrir una emergencia médica repentina.

MARTON MONUS/EFE

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El actor es recordado por su legendaria pelea con Bruce Lee en The Way of the Dragon (1972) y por su papel en la serie de televisión Walker, Texas Ranger (1993), en la que interpretó a Cordell Walker, un ranger de Texas que combate el crimen con su estilo de lucha y su firme código moral.

La serie fue un éxito mundial y con el tiempo convirtió a Norris en un fenómeno viral gracias a los populares “Chuck Norris Facts”, bromas que exageraban sus habilidades hasta lo imposible, como “Chuck Norris no hace flexiones, empuja la Tierra hacia abajo”.

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El intérprete fue un reconocido simpatizante del Partido Republicano y expresó públicamente su apoyo a diversas figuras conservadoras a lo largo de los años, entre ellas Ronald Reagan y Donald Trump.