La identidad sonora del país ocupará un lugar importante en el Festival Estéreo Picnic 2026. En su edición número 15, el encuentro musical más importante de Colombia reafirma su compromiso con el talento local al anunciar una cuota nacional diversa y representativa de distintas escenas y territorios.

Del 20 al 22 de marzo de 2026, el Parque Simón Bolívar en Bogotá será el epicentro de una celebración que, aunque se realiza en la capital, tiene un alcance internacional cada vez más sólido.

En medio de un cartel encabezado por figuras globales como Tyler, The Creator, The Killers y Sabrina Carpenter, la presencia colombiana no solo complementa la programación, sino que la enriquece con identidad propia.

Desde Barranquilla llegará Aria Vega, una de las voces jóvenes que, con sello costeño, consolida su propuesta artística a nivel global, mientras que desde Popayán aterrizará Luis Alfonso, exponente de la música popular que ha logrado conectar con audiencias masivas gracias al uso de términos populares y propios.

Estos dos expositores representan esa Colombia que vibra entre la tradición y la renovación sonora.

Manuel Lizarazo, cantautor oriundo de Arauca, llevará al festival su pop latino y balada romántica con matices orgánicos de guitarra, una propuesta sentimental que contrasta con la magnitud del escenario.

Desde Cali, Entrecô aportará la energía del punk. En la misma línea de fuerza y carácter, Pirineos en Llamas, banda de rock alternativo nacida en Medellín en 2020, consolidará la presencia de un género que se ha posicionado a lo largo de los años.

El pulso urbano estará a cargo de Error 999, nombre artístico de Daniel Escobar, rapero y graffitero bogotano que exalta la cultura callejera.

La programación también suma un hito regional con la inclusión de la DJ quiteña Silvia Ponce, quien se convierte en la primera mujer ecuatoriana en participar en el Festival Estéreo Picnic.