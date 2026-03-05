La actriz Lina Tejeiro estaría enfrentando dificultades durante las grabaciones de la nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia, según versiones divulgadas recientemente por el programa digital ‘La Corona TV’.

De acuerdo con ese espacio de entretenimiento, la artista no habría asistido a varias jornadas de grabación debido a compromisos comerciales previamente adquiridos, lo que habría generado ajustes en la logística del programa.

La presencia de Tejeiro en la próxima edición del reality culinario había despertado expectativa entre los seguidores del programa, que suele reunir a figuras del entretenimiento, el deporte y las redes sociales para competir en retos gastronómicos.

Sin embargo, en semanas recientes surgieron versiones que indican que la actriz no ha podido participar en todas las sesiones de grabación. Según lo comentado en ‘La Corona TV’, sus ausencias estarían relacionadas con campañas publicitarias y proyectos digitales pactados antes del inicio del rodaje.

Estas situaciones habrían obligado al equipo de producción a modificar cronogramas, reorganizar desafíos y ajustar la dinámica de competencia para cubrir la ausencia de una de las celebridades convocadas.

El presentador Ariel Osorio afirmó en ese programa que la actriz ha solicitado permisos en varias ocasiones para cumplir compromisos comerciales ya firmados: “Parece que no todo está saliendo con su punto de sal, nos cuentas que supuestamente Lina ha vivido pidiendo permiso reiteradamente. Razón: Dicen que son compromisos publicitarios. Campañas que ya estaban firmadas y que tiene que cumplir”.

¿Lina Tejeiro saldrá de MasterChef Celebrity?

Las versiones sobre las inasistencias han generado comentarios entre los seguidores del programa en redes sociales, donde algunos usuarios han planteado la posibilidad de que la actriz no logre mantenerse en competencia si continúa con dificultades para asistir a las grabaciones.

Por el momento, no hay confirmación oficial de la producción sobre eventuales sanciones o cambios en el desarrollo del programa.

Tampoco se ha informado si estas situaciones podrían influir en el desempeño o permanencia de la actriz dentro del concurso culinario.

Hasta ahora, Lina Tejeiro no ha respondido públicamente a las versiones difundidas por el programa digital.

Se espera que con el estreno de la nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia, emitida por Canal RCN, se conozcan más detalles sobre la participación de la actriz y su desempeño en la competencia gastronómica.