Cuando Cuba Gooding Jr. subió al escenario del Dorothy Chandler Pavilion en 1997 para recibir el Premio Óscar, parecía el inicio de una consagración larga y sólida. Su interpretación de Rod Tidwell, el receptor abierto carismático y verborrágico de ‘Jerry Maguire’, le valió el Óscar al Mejor Actor de Reparto y lo instaló en la primera línea de Hollywood.

Sin embargo, su vida no ha estado exenta de la polémica y ahora vuelve a estar en la conversación digital, especialmente en Colombia, cuando se ha conocido que protagonizará una película sobre el Almirante José Prudencio Padilla que cuenta con una inversión del Gobierno Nacional por $15.891 millones de pesos, equivalentes a cuatro millones de dólares de recursos públicos por instrucción del presidente Gustavo Petro.

Nacido en el Bronx en 1968, hijo del cantante de soul Cuba Gooding Sr., el actor creció entre Nueva York y Los Ángeles. Antes de convertirse en estrella, tuvo pequeñas participaciones en televisión y en cine. Su primer papel relevante llegó con ‘Boyz n the Hood’, el debut como director de John Singleton. En esa película interpretó a Tre Styles, un joven que intenta sobrevivir en el sur de Los Ángeles. El filme fue un retrato crudo de la violencia urbana y puso a Gooding en el radar.

En los años siguientes encadenó papeles en producciones de perfil medio y alto. Participó en ‘A Few Good Men’, compartiendo créditos con Tom Cruise y Jack Nicholson. Luego llegaron títulos como ‘Outbreak’ y ‘As Good as It Gets’, donde volvió a coincidir con Nicholson.

El pico: “Show me the money”

El fenómeno de ‘Jerry Maguire’ no fue solo el Óscar. La frase “Show me the money” se convirtió en parte de la cultura pop y Gooding se transformó en sinónimo de energía, simpatía y desparpajo. Durante un tiempo fue el actor secundario que todos querían para levantar el ritmo de una historia.

Sin embargo, después del premio, las decisiones de carrera no siempre jugaron a su favor. Aceptó papeles protagonistas en comedias familiares y filmes de acción que no tuvieron buena recepción. ‘Snow Dogs’ y ‘Boat Trip’ son ejemplos de producciones que recaudaron de forma modesta o fueron duramente criticadas. En Hollywood, el margen de error tras un Óscar es pequeño. Gooding empezó a ser asociado con proyectos menores y, con el tiempo, pasó de estrenos en salas amplias a lanzamientos directos a video.

El regreso en televisión

Su renacer artístico llegó en la pantalla chica. En 2016 interpretó a O.J. Simpson en la primera temporada de ‘American Crime Story’, centrada en el juicio del exdeportista. La serie, producida por Ryan Murphy, fue un éxito crítico y comercial. Aunque hubo debate sobre su parecido físico con Simpson, su trabajo le valió una nominación al Emmy y lo devolvió a la conversación mediática en términos profesionales.

Los escándalos y el proceso judicial

Pero, a partir de 2019, la conversación dejó de centrarse en su carrera. Ese año fue acusado por varias mujeres de conducta sexual inapropiada en bares y eventos en Nueva York. Las denuncias hablaban de tocamientos no consentidos. El caso escaló cuando más mujeres se sumaron con relatos similares.

En 2022, Gooding se declaró culpable de un cargo de acoso forzado relacionado con uno de los incidentes. Evitó la cárcel, pero aceptó asesoramiento y condiciones impuestas por la corte. Paralelamente enfrentó demandas civiles que fueron resolviéndose de manera confidencial.

El actor negó durante buena parte del proceso las acusaciones más graves, pero el impacto en su imagen fue evidente. Proyectos en desarrollo se congelaron y su presencia en la industria se redujo de forma drástica. En un contexto marcado por el movimiento #MeToo, su caso fue leído como parte de una revisión más amplia sobre conductas toleradas durante años en el ambiente del entretenimiento.

También Gooding Jr. fue sumado a la demanda de febrero de 2024 contra Sean ‘Diddy’ Combs en una queja enmendada.