El interés del público por la vida privada de las estrellas de Hollywood suele chocar con la discreción de figuras como Emma Watson, quien durante años ha mantenido un perfil bajo respecto a sus relaciones sentimentales. Sin embargo, en los últimos meses, la actriz británica y el empresario mexicano Gonzalo Hevia Baillères han dejado de ser solo un rumor para convertirse en una de las parejas más comentadas del entorno internacional, tras la difusión de imágenes que confirman su vínculo cercano.

El romance se hizo evidente gracias a una serie de fotografías publicadas originalmente por la revista Quién, en las que se observa a la pareja en actitudes afectuosas durante viajes por destinos de alto perfil. Las filtraciones indican que la relación comenzó a finales de 2025, aunque ha sido en este inicio de 2026 cuando se han consolidado las evidencias de sus encuentros en sitios tan diversos como la exclusiva estación de esquí de Courchevel, en los Alpes franceses, y las playas de Punta Mita, en la Riviera Nayarit.

Hevia Baillères no es un nombre ajeno al mundo de los negocios en Latinoamérica. Miembro de una de las dinastías más influyentes de México, vinculada al Grupo Bal y a las tiendas departamentales El Palacio de Hierro, el joven ha intentado forjar su propio camino como emprendedor en el sector tecnológico.

Según reportes del medio Mundo Ejecutivo CDMX, el mexicano tiene actualmente 29 años, lo que establece una diferencia de edad de seis años con Watson, quien cumplió 35 el pasado 15 de abril. Esta brecha generacional ha sido objeto de intensos debates en redes sociales, especialmente al contrastar la trayectoria de la actriz —activista por los derechos de las mujeres y graduada de la Universidad de Brown— con el perfil empresarial de Gonzalo.

La relación también ha generado comparaciones inevitables con el pasado sentimental del empresario. Anteriormente, Gonzalo fue vinculado con la cantante Belinda, quien a sus 36 años pertenece a la misma generación que Watson. No obstante, el estilo de vida actual del heredero junto a la intérprete de Hermione Granger parece estar marcado por una búsqueda de privacidad absoluta, moviéndose entre la Ciudad de México y Europa sin emitir declaraciones oficiales.

A pesar de la atención mediática que genera el contraste entre sus patrimonios y orígenes, la pareja parece enfocada en disfrutar de su mutua compañía lejos de los focos de la prensa. Mientras Watson continúa equilibrando su carrera actoral con su labor en la ONU, Gonzalo sigue consolidándose como una figura clave en la nueva generación de empresarios mexicanos que logran traspasar fronteras, esta vez no solo por sus inversiones, sino por su presencia en la escena social global.