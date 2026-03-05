En la noche de este miércoles 4 de marzo un juez de la República legalizó la captura de Juan David Taboada Olivera, de 19 años y conocido con el alias de ‘Tata’, quien habría sido uno de los sujetos vinculados al asesinato de las hermanas Sheerydan Sofía, de 14 años, y Keyla Nicol Hernández Noriega, de 17, en el municipio de Malambo, Atlántico.

Las autoridades capturaron junto a Taboada Olivera a un menor de edad también relacionado con el atroz crimen de las jóvenes que residían en el barrio La Sierrita.

Este menor y Taboada Olivera, según las investigaciones de las autoridades, venían siendo objeto de seguimientos en medio de la ausencia de las hermanas y que uno de ellos, al parecer, era quien enviaba mensajes extorsivos a la madre de Sheerydan Sofía y Keyla Nicol para que dieran cifras cercanas a los 5 millones de pesos por sus “liberaciones”.

Tomada de video Juan David Taboada Olivera, de 19 años y conocido con el alias de Tata

Así se desarrolló la audiencia de legalización de captura de alias Tata

Durante la audiencia, la defensa del joven intentó desestimar la captura argumentando que el procedimiento habría incumplido el artículo 298 del Código General del Proceso (CGP). Entre los planteamientos expuestos, señaló que el nombre del acusado no se conocía plenamente y que no había sido identificado de manera correcta, pues no contaba con cédula vigente al momento de su detención.

Sin embargo, el juez encargado del caso revisó el informe policial y los documentos presentados por las autoridades y concluyó que no se configuraba ninguna irregularidad en el procedimiento.

captura de pantalla Alias Tata durante su audiencia de legalización de captura.

El despacho consideró que la Policía contaba con elementos suficientes para ubicar y detener al sospechoso, entre ellos una descripción física detallada que coincidía con el capturado, así como el alias con el que era identificado.

El juez también determinó que durante el procedimiento de captura no se presentaron actos de maltrato ni vulneraciones a los derechos del detenido. “Recibió buen trato durante su captura hasta ser puesto a disposición de este despacho para esta audiencia preliminar. Por todo lo anterior, este despacho declara la legalidad de la captura”, precisó el Juez.

Tras analizar los argumentos de ambas partes, el juez decidió legalizar la captura hacia las 8:19 de la noche de este miércoles, 4 de marzo, por el delito de secuestro extorsivo.

La defensa solicitó el aplazamiento de las audiencias preliminares de formulación de imputación, en la que la Fiscalía comunica formalmente los cargos, y de la solicitud de medida de aseguramiento.

Estas diligencias judiciales fueron programadas para el viernes 6 de marzo a las 8:00 de la mañana.