Luego de que se confirmara la captura de un joven y la aprehensión de un menor de edad, presuntamente implicados en el doble crimen de las hermanas Hernández, Sheerydan Sofía, de 14 años, y Keyla Nicolle, de 17, las autoridades brindaron más detalles de la investigación que cursa para llgear hasta el fondo de los hechos.

El jefe de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Distrito, Yesid Turbay, señaló que la investigación avanza con base en análisis técnico y pruebas científicas, gracias al fortalecimiento tecnológico que se ha venido implementando en distintas especialidades de la Policía.

De acuerdo con lo informado, desde el año pasado se ha venido dotando de equipos especializados a dependencias como el GAULA, la SIJIN y la SIPOL, con el objetivo de robustecer la capacidad investigativa y enfrentar con mayor eficacia el crimen organizado.

“Hoy vemos frutos importantes en materia de investigación criminal, y estos resultados continuarán. Seguiremos fortaleciendo tecnológicamente a nuestra Policía y a sus distintas especialidades, porque es la manera adecuada de combatir el crimen organizado en el distrito de Barranquilla”, señalaron.

Añadió que esta dotación es la manera “como nosotros podemos atacar el crimen organizado en el distrito, en la ciudad de Barranquilla, y es la manera cómo en este tipo de casos se pueden desarrollar las investigaciones a través de la prueba técnica”.

Asimismo, expresó que este caso, aunque ocurrió en Malambo, guarda estrecha relación con el distrito de Barranquilla, por lo que se trabaja de manera articulada para esclarecer plenamente los hechos y capturar a todos los responsables.

Como parte de las acciones para avanzar en el proceso judicial, el ente territorial anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para las personas que suministren información que permita identificar y capturar a otros posibles implicados en este hecho.

“Reiteramos nuestro llamado a la comunidad. Necesitamos de su colaboración. Estamos dispuestos a ofrecer hasta 20 millones de pesos a quienes entreguen información veraz que enriquezca la investigación y permita la captura de quienes participaron en este lamentable hecho”, concluyó.

Retaliación por supuesta “entrega” a una estructura delincuencial, la hipótesis

Durante una rueda de prensa realizada en horas de la mañana de este miércoles 4 de marzo en la Torre Manzur, el Director Seccional de Fiscalías Atlántico, Daniel Gómez Acuña, reveló nuevos detalles sobre el crimen de las dos menores.

De acuerdo con los avances investigativos, las menores habrían salido de su vivienda, ubicada en el barrio La Sierrita, con quienes serían sus parejas sentimentales, en el marco de las festividades del Carnaval de Barranquilla.

Según la hipótesis que manejan las autoridades sobre el crimen, uno de los sujetos implicados habría interpretado unos mensajes enviados por una de las jóvenes como una supuesta colaboración con integrantes de una estructura criminal para ubicarlos y facilitar una retaliación.

“Al parecer, se entendió que las habían ‘metido’ para entregarlos a una estructura delincuencial, y eso pudo haber generado la reacción violenta”, explicó Gómez.