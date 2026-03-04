La edición 59 del Festival de la Leyenda Vallenata, que este año rendirá honores al fallecido cantante Rafael Orozco y al acordeonero Israel Romero, fundadores del Binomio de Oro, ya está caliente. Varios favoritos al título de Rey Vallenato en la categoría Acordeonero Profesional realizaron su inscripción en la contienda, dejando claro que están preparados para ir por la corona.

Uno de los primeros en oficializar su participación con miras a convertirse en el sucesor de Iván Zuleta, es el guajiro Edgardo Bolaño. El digitador de 29 años, descendiente de la dinastía de Chico Bolaño, el juglar que dividió el vallenato en los cuatro aires (paseo, son, merengue y puya) cuenta con títulos festivaleros en distintos certámenes, entre estos ha sido Rey Profesional del Festival Vallenato de Nobsa, Boyacá en 2022; Rey Cuna de Acordeones en Villanueva en 2024; Rey Festival Vallenato USA en Miami en 2024; Rey del Cóndor Legendario en Juan de Acosta en 2025.

Cortesía Edgardo Bolaño es otro de los firmes candidatos a la corona.

Además de su éxito en competencias, Bolaño ha dejado su sello en grabaciones junto a grandes referentes como Elder Dayán, Álex Manga y Poncho Zuleta. “Mi preparación ha sido en las tarimas, ganándome cinco festivales el año pasado y este año quiero ganarme el 59 Festival Vallenato para rendirle un homenaje a mi dinastía”, dijo el también Rey Aficionado del Festivallenato en 2022.

Bolaño destaca por ser un artista completo: toca, canta y compone. Su propuesta defiende el vallenato auténtico, preservando las raíces rítmicas que su casta ayudó a cimentar. Para esta contienda musical que se cumplirá del 29 de abril al 2 de mayo en Valledupar, el acordeonero apuesta por la continuidad. Estará acompañado por el guacharaquero Gusmaldo Kammerer y el cajero James Álvarez, el mismo equipo con el que conquistó cinco festivales el año pasado. “Un equipo ganador no se cambia”, afirmó Bolaño, subrayando la química de su agrupación.

Esta es su cuarta participación en la categoría profesional del Festival Vallenato, siendo finalista en el 2025, cuando ganó Iván Zuleta.

Puro silvestrismo

Otro de los firmes candidatos a ser Rey Vallenato en la categoría Profesional es José Juan Camilo Guerra Mendoza, uno de los acordeoneros que integra la agrupación de Silvestre Dangond.

Conocido artísticamente como ‘El Morocho’, en su palmarés cuenta con dos coronas festivaleras, la de Rey Vallenato Juvenil en 2017 y Rey Aficionado en 2019.

Cuenta que la preparación ha sido exigente y que para ello ha contado con los compañeros de su agrupación quienes aprovechan cualquier tiempo libre para ensayar. En esta ocasión estará acompañado del cajero Adelmo ‘Memo’ Granados (tres veces rey de la caja) y en la guacharaca y canto por Reinaldo Ortiz.

Cortesía José Juan Camilo Guerra, acordeonero inscrito en la categoría Profesional.

“Me estoy preparando y voy por la corona de Rey Profesional en esta versión 59 del Festival de la Leyenda Vallenata. Cuento con el apoyo de grandes acordeoneros como la dinastía Granados que me están enseñando mucho en la nota festivalera. Aclaro que no he dejado de lado las presentaciones con Silvestre Dangond porque todo va de la mano”, expresó el digitador valduparense.

José Juan Camilo hace tres años hace parte del equipo de trabajo de Silvestre, en el que comparte escenario con el también acordeonero barranquillero Rubén Lanao Jr.

“Desde el año 2011 estoy concursando en el Festival de la Leyenda Vallenata, he sido rey en dos categorías y me falta ese gran escalón que es ser Rey Profesional, algo que estoy seguro obtendré con el apoyo de todo el público que me respalde. De verdad que estoy muy feliz de poder estar nuevamente en búsqueda de este objetivo”, concluyó.

Por su parte el presidente de la Fundación de la Leyenda Vallenata, Rodolfo Molina Araujo, se mostró satisfecho por la respuesta que han obtenido en cuanto a inscripciones de los distintos concursos se refiere. “Estamos registrando un alto porcentaje de inscripciones, por ejemplo, en el desfile de piloneras vamos a tener este año una participación muy nutrida y también en los concursos de acordeoneros”.