Las reinas populares 2026, finalizaron la temporada carnavalera con las manos llenas. Este martes a las 10:30 de la mañana se realizó la entrega oficial de premios a las 36 participantes en el Hotel NH Collection, en el marco de la semana de la mujer celebrado por parte del Carnaval de Barranquilla.

La ceremonia contó con la presencia de patrocinadores, directivos y representantes de la organización, además de las marcas patrocinadoras del reinado de este año, quienes destacaron el papel fundamental de las soberanas como embajadoras de sus barrios y de la tradición carnavalera.

La gran protagonista de la jornada fue Gisel Vega, Reina Popular 2026, quien recibió un paquete de premios que marca un nuevo hito en la historia del certamen, puesto que recibió el premio mayor, un apartamento.

Premios de alto impacto

Entre los estímulos entregados se destacan, un millón de pesos en efectivo para cada una de las reinas, gracias al patrocinio de Gas País, cinco motocicletas para las finalistas, otorgadas por Hero MotoCorp, beca del 100 % para la carrera que elija la soberana en la Universidad del Norte, además de 25 millones de pesos para desarrollar un proyecto futuro, Brilla entregó cinco electrodomésticos a cinco reinas por su destacado desempeño, contrato por un año como embajadora de marca para la Reina Popular 2026 y las demás candidatas.

“Savital premió con dos millones de pesos a la Reina del Barrio Galas y un millón a la virreina, Palatti otorgó un bono mensual de 200 mil pesos durante un año a la Reina Popular, Frisby entregó seis tablets y bonos de cortesía, Spinning Center Gym otorgó bonos a las 36 participantes, Bodytech concedió un año de entrenamiento a Gisel Vega y a las otras ganadoras un semestre, Okey Sport entregó un millón de pesos a la Reina Popular y 500 mil pesos a la virreina y Prodesa otorgó un apartamento amoblado por Gases del Caribe y Jamar, con acabados completos y libre de impuestos en el proyecto Brisas de San Pablo a la Reina Popular 2026”, dijo Juan Carlos Ospino, directo de Carnaval S.A.S.

“Estoy viviendo un sueño”

Gisel Vega expresó su gratitud luego de recibir la corona y los premios. “Me siento demasiado feliz, agradecida con Dios y la vida por haberme permitido ganar el reinado popular”.

La soberana describió su paso por el certamen como “una experiencia súper bonita, única”, asegurando que los cuatro meses de preparación representan un proceso de transformación personal lleno de aprendizaje.

Sobre la noche de coronación, recordó que fue un momento cargado de sentimientos encontrados por la despedida del proceso, pero también de satisfacción por el esfuerzo realizado. Ahora, en su nueva etapa, reconoce estar adaptándose a su realidad como Reina Popular 2026

“Estoy en un sueño ahora mismo, literalmente. Todo mi barrio estaba demasiado feliz, soy la primera reina que les lleva corona. Y ya no soy la misma que cuando esto inició. A las chicas que quieran participar el próximo año, les digo que no tengan miedo, que si de verdad tienen este sueño de representar a su barrio, que lo hagan. Independientemente del resultado, van a ganar mucho estando aquí”.

Hito para el carnaval

Por su parte, el nuevo director de Carnaval S.A.S., Juan Carlos Ospino, resaltó la importancia del reinado popular como esencia de la identidad barranquillera.

“El carnaval nace en los barrios, es parte de nuestra antropología y ancestralidad. Esta premiación sin precedentes marca un hito en la historia del Carnaval de Barranquilla”, afirmó.

Ospino subrayó que el reto es fortalecer la relación con los patrocinadores y continuar ampliando los estímulos económicos, que este año superaron los dos mil millones de pesos, con el objetivo de que la fiesta patrimonio siga llegando a todos los barrios de la ciudad.