Carlos Vives, Emilia, Wisin y Xavi colaboraron en el tema “Somos más”, elegido como himno oficial de Telemundo para su cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026, según anunció la cadena hispana en Estados Unidos.

La canción pretende reflejar la unión, la pasión y el espíritu festivo que distinguen al torneo de fútbol más seguido del mundo, de acuerdo con un comunicado. Se trata de la primera vez que los cuatro artistas trabajan juntos, combinando la fuerza urbana de Wisin, el sello pop de Emilia, la propuesta fresca de Xavi y el estilo característico de Carlos Vives.

Vives explicó que el objetivo fue crear un tema que representara tanto a los tres países anfitriones como a las distintas generaciones que comparten el amor por el fútbol. El Mundial, organizado por México, Estados Unidos y Canadá, se celebrará del 11 de junio al 19 de julio, y la final se jugará en el MetLife Stadium, ubicado en Nueva York/Nueva Jersey.

El cantante colombiano añadió que la canción exalta las raíces compartidas, los idiomas y el poder de la música para unir a las personas. Para Emilia, el proyecto significa una oportunidad de dar visibilidad y representación a la comunidad latina.

Wisin destacó que el sencillo va más allá de lo musical, ya que transmite un mensaje que supera fronteras y resalta la importancia de la unidad y el respeto, pese a los distintos orígenes de cada artista. Por su parte, Xavi subrayó que la iniciativa es especial porque integra dos lenguajes universales —la música y el deporte— que conectan a millones de personas.

Con este lanzamiento, los cuatro intérpretes celebran la llegada del Mundial 2026, cuya transmisión en español en Estados Unidos estará a cargo de Telemundo.