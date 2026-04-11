Otra vez Julio Iglesias está en polémica, luego de estar en el centro de la conversación pública tras las denuncias presentadas por dos exempleadas, quienes lo señalan por presuntos delitos sexuales.

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Con esta polémica el artista ha optado por defender su “inocencia” y limitar sus declaraciones a un único pronunciamiento oficial.

A través de sus redes sociales, el cantante aseguró que las acusaciones carecen de fundamento y que existen pruebas que respaldan su versión.

Citados el abogado de Julio Iglesias y la Fiscalía en su pugna por la denuncia al cantante.https://t.co/qQ8LvHo3tq pic.twitter.com/cDbtVRNblj — EFE Noticias (@EFEnoticias) March 25, 2026

Bueno, pero mientras ese proceso avanza, el entorno familiar del intérprete ha mantenido absoluto silencio. Ni su esposa, Miranda Rijnsburger, ni sus hijos han emitido comentarios públicos, siguiendo una línea de discreción que ha caracterizado a la familia durante años.

Sin embargo, algunas de sus hijas, como Victoria Iglesias y Cristina Iglesias, continúan activas en redes sociales, donde comparten aspectos de su vida cotidiana. Gracias a estas publicaciones, también se ha podido conocer más sobre los intereses de los miembros más jóvenes de la familia.

Guillermo Iglesias, el hijo menor de Julio Iglesias

Uno de ellos es Guillermo Iglesias, de 19 años, el menor de la familia, quien ha comenzado a destacar por su inclinación musical. Aunque mantiene un perfil bajo, ha dejado ver su talento tocando instrumentos como la batería y el piano.

En un video difundido por su hermana, el joven interpretó “Hey”, uno de los temas más icónicos de su padre, mostrando no solo técnica, talento del legado artístico familiar.

Ya muchas fans esperan que el pequeño Guillermo siga los pasos de su padre y su hermano, mientras tanto se tienen que conformar con los videos amateur en redes sociales.