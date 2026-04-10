El cine de acción vuelve a tener a Jason Statham como protagonista este año con el estreno de ‘Mutiny’, conocida en Latinoamérica como Código: Venganza.

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Esta película llegará a los cines el próximo 21 de agosto y ya ha comenzado a generar expectativa tras la publicación de su primer tráiler oficial.

Statham interpreta a Cole Reed, un exintegrante de las fuerzas especiales británicas que se ve envuelto en una conspiración tras ser acusado del asesinato de un amigo cercano. Lo que comienza como una búsqueda para limpiar su nombre rápidamente se transforma en una misión mucho más peligrosa.

There’s blood in the water. Jason Statham stars in MUTINY – TRAILER OUT NOW. Only in theaters August 21. pic.twitter.com/88nmuuavE4 — Mutiny (@mutinymovie) April 9, 2026

¿De qué trata la película Mutiny?

La historia se desarrolla en un barco controlado por mercenarios vinculados a una red de trata de personas. Allí, el protagonista deberá usar estrategia, sigilo y recursos limitados para sobrevivir y liberar a las víctimas.

Lejos de ser otro thriller convencional dentro de la filmografía del actor, esta película apuesta por una narrativa más “cerrada y tensa”, donde el entorno juega un papel clave en el desarrollo de la historia. Esa combinación de acción y estrategia es lo que ha generado comentarios positivos tras el lanzamiento del tráiler.

Mayhem hits the water. MUTINY – trailer out TOMORROW. #MutinyMovie Only in theaters August 21. pic.twitter.com/Uyet8B4nKc — Mutiny (@mutinymovie) April 8, 2026

El reparto incluye nombres como Annabelle Wallis, Jason Wong, Roland Moller y Adrian Lester. La dirección está a cargo de Jean-François Richet, conocido por su trabajo en thrillers de alto ritmo.

Los amantes de las películas de acción y de Jason Statham están a la expectativa de la historia.