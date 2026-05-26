El precio del dólar en Colombia para este martes 26 de mayo inició con un promedio de $3.622, lo que significó un descenso de $45 en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $3.667,06.

La divisa estadounidense cotiza a la baja, en línea con lo registrado el lunes cuando operó bajo la modalidad de Next Day y faltando solo cinco días para la primera vuelta presidencial en el país, un evento que tiene a todos los inversionistas a la expectativa del rumbo que tomará Colombia en los próximos cuatro años.

En el mundo, los mercados se mantienen atentos a lo que pueda suceder en Irán luego de los ataques de “autodefensa” estadounidenses del lunes, que borraron las esperanzas de un acuerdo de paz en el corto plazo.

Por su parte, Wall Street abrió este martes en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 0,33 %, mientras los inversores siguen a la espera de un potencial acuerdo entre Estados Unidos e Irán por la guerra en Oriente Medio.

Diez minutos después de la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganaba 166 puntos, hasta los 50.746; el selectivo S&P 500 avanzaba un 0,56 %, hasta los 7.515 enteros; y el tecnológico Nasdaq crecía un 0,76 %, hasta los 26.544 puntos.

La Bolsa de Nueva York continúa a la expectativa de las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán con la esperanza de que ambos países lleguen a un pacto para reabrir el estrecho de Ormuz, incluso después de los ataques mutuos en la región.

EE.UU. hundió dos buques de la Guardia Revolucionaria Islámica que, según afirmó, intentaban colocar minas en el estrecho, y declaró que sus acciones fueron defensivas y que sigue respetando el alto el fuego.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán anunció el martes que tomaría represalias “contra las violaciones del alto el fuego vigente”, tras identificar y atacar drones estadounidenses y un caza F-35 que entraron en el espacio aéreo del país.

En el plano corporativo, las tecnológicas volvieron a tirar del parqué. Micron crecía un 13,86 % después de que el banco de inversión UBS elevara el precio objetivo del fabricante de chips de memoria más del doble, argumentando la creciente adopción de acuerdos de suministro a largo plazo en la industria.

Otras compañías tecnológicas como Dell empezaban la jornada con una subida del 4 %, mientras que HP anotaba una bajada del 3 %.

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés), a las 09:00 hora local (13:00 GMT), comenzó con una bajada de un 4,06 %, hasta los 92,68 dólares el barril, de nuevo entre la expectativa de los inversores sobre un pacto para reabrir Ormuz.