La escritora británica J.K. Rowling volvió a generar controversia tras referirse de manera despectiva a la actriz Emma Watson, recordada por interpretar a Hermione Granger en la saga cinematográfica de Harry Potter.

‘Zootopia 2’ estrena nuevo tráiler que incluye una canción interpretada por Shakira

Actuación de Altafulla en Miss Universe Colombia desató ola de comentarios en redes sociales

Guanabanazo: receta para preparar esta refrescante y cremosa bebida

En un mensaje publicado en la red social X, la autora calificó a Watson de “ignorante” luego de que la actriz expresara su desacuerdo con sus posturas sobre la comunidad transgénero.

“Emma acababa de echar más leña al fuego públicamente, pero pensó que una expresión de preocupación de una sola línea me confirmaría su profunda compasión y amabilidad”, dijo.

SUZANNE PLUNKETT/REUTERS J.K. Rowling, autora de ‘Harry Potter’

Rowling sostuvo que Watson: “tiene tan poca experiencia de la vida real que no se da cuenta de lo ignorante que es”, y atribuyó esa situación a que la intérprete “nunca ha conocido la vida adulta sin el respaldo de la fama y la riqueza”.

Por su parte, Watson, de 35 años, había señalado días antes, en el pódcast del especialista en bienestar Jay Shetty, que su deseo es “poder seguir queriendo a personas con las que no necesariamente comparte opiniones”.

La actriz aseguró que lo que más le afectó en este debate fue la imposibilidad de entablar un diálogo abierto.

“Mi mayor deseo es que las personas que no están de acuerdo con mi opinión me quieran, y espero poder seguir queriendo a personas con las que no necesariamente comparto la misma opinión”, dijo Watson, que apuntó que lo que más le molestó fue “que nunca se pudo mantener una conversación”, manifestó Watson.

Gareth Davies/IMDb Los actores Rupert Grint, la autora JK Rowling, Daniel Radcliffe y Emma Watson.

Rowling también criticó a Watson y a Daniel Radcliffe, protagonista de la saga, por mantener una posición crítica hacia sus opiniones sobre las personas trans. Según la autora, ambos creen tener el derecho, e incluso la obligación, de cuestionarla públicamente debido a su vínculo con el universo de Harry Potter.

La escritora ha sido señalada repetidamente de transfobia y ha protagonizado enfrentamientos públicos con figuras del reparto que rechazan sus posturas, lo que mantiene dividido al fandom de una de las franquicias más exitosas de la literatura y el cine.