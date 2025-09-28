No todo el mundo es amante de la guanábana, pero es una fruta tropical de pulpa blanca, cremosa y muy aromática, con un sabor que combina notas dulces y ligeramente ácidas.
Es rica en vitamina C, fibra y antioxidantes, es ideal para preparar jugos, postres y batidos refrescantes.
Por eso, esta vez le enseñaremos cómo preparar un rico jugo de guanábana para que comparta con sus amigos y familiares. ¡Manos a la cocina!
Ingredientes:
- 2 tazas de pulpa de guanábana (sin cáscara ni semillas)
- 1 taza de leche líquida (entera o deslactosada)
- 1/2 taza de crema de leche
- 1/2 taza de leche condensada (más al gusto)
- 2 cucharadas de leche en polvo
- Hielo al gusto (opcional)
- Extra de leche condensada para decorar (opcional)
Preparación:
Cuando ya tenga todos los ingredientes, retire la cáscara y las semillas de la guanábana hasta obtener solo la pulpa.
Eso lo va a echar a la licuadora la mitad de la pulpa junto con la leche líquida, la crema de leche, la leche condensada y la leche en polvo.
Ya estando licuado proceda a echar la pulpa restante y mezcla a mano o con pulsaciones suaves para que queden trocitos de fruta, si no le gusta así, licúe muy bien.
Para servir escoja un vaso alto, después échele leche condensada y listo. ¡Buen provecho!
