No todo el mundo es amante de la guanábana, pero es una fruta tropical de pulpa blanca, cremosa y muy aromática, con un sabor que combina notas dulces y ligeramente ácidas.

Aprenda a cocinar una ensalada fría mexicana: agrega carne y aceitunas

Prepare chips o ‘moneditas’ crocantes de plátano maduro

Una receta para la merienda o el desayuno: prepare ‘pancakes’ al mejor estilo de Japón

Es rica en vitamina C, fibra y antioxidantes, es ideal para preparar jugos, postres y batidos refrescantes.

Por eso, esta vez le enseñaremos cómo preparar un rico jugo de guanábana para que comparta con sus amigos y familiares. ¡Manos a la cocina!

Freepik La guanábana es rica en vitamina C, fibra y antioxidantes, es ideal para preparar jugos, postres y batidos refrescantes.

Ingredientes:

2 tazas de pulpa de guanábana (sin cáscara ni semillas)

1 taza de leche líquida (entera o deslactosada)

1/2 taza de crema de leche

1/2 taza de leche condensada (más al gusto)

2 cucharadas de leche en polvo

Hielo al gusto (opcional)

Extra de leche condensada para decorar (opcional)

Preparación:

Cuando ya tenga todos los ingredientes, retire la cáscara y las semillas de la guanábana hasta obtener solo la pulpa.

Eso lo va a echar a la licuadora la mitad de la pulpa junto con la leche líquida, la crema de leche, la leche condensada y la leche en polvo.

Receta para preparar pasteles Gloria: disfrute su textura hojaldrada en 35 minutos

Ya estando licuado proceda a echar la pulpa restante y mezcla a mano o con pulsaciones suaves para que queden trocitos de fruta, si no le gusta así, licúe muy bien.

Para servir escoja un vaso alto, después échele leche condensada y listo. ¡Buen provecho!

Si desea ver más recetas que puede preparar en casa, visite Gastronomía El Heraldo.