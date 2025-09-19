Le tenemos la idea económica, deliciosa y fácil de preparar para sus meriendas, almuerzos o cenas.

Lo mejor de todo es que puede impresionar a su familia o invitados con esta preparación de México.

Se trata de una ensalada fría mexicana que lleva carne de su preferencia y muchos vegetales. Ahora empecemos con la receta. ¡Manos a la cocina!

Ingredientes:

1 pechuga de pollo previamente cocida

Maíz tierno

Pimentón rojo

Cebolla morada

Aguacate

Cilantro

Jalapeños al gusto

Tomates cherry

Sal y pimienta

Para la salsa (al gusto)

Queso Crema

Mayonesa

Jugo de limón

Sal

Comino

Paprika

Toppings

Tajín

Queso Costeño

Queso Crema

Limón

Preparación:

Cuando ya tenga todos los ingredientes coja una taza y agregue el pollo el maíz, pimentón, cebolla, aguacate, cilantro, jalapeño, tomates Cherry y el queso costeño.

Para la salsa empiece a mezclar cremosino, mayonesa, jugo de limón, sal, comino, pimienta, y paprika. Eso lo va a mezclar y empiece a servir con extra queso costeño, cremoso y mucho Tajín, si así lo prefiere. ¡Buen provecho!