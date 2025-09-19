Le tenemos la idea económica, deliciosa y fácil de preparar para sus meriendas, almuerzos o cenas.
Lo mejor de todo es que puede impresionar a su familia o invitados con esta preparación de México.
Se trata de una ensalada fría mexicana que lleva carne de su preferencia y muchos vegetales. Ahora empecemos con la receta. ¡Manos a la cocina!
Ingredientes:
- 1 pechuga de pollo previamente cocida
- Maíz tierno
- Pimentón rojo
- Cebolla morada
- Aguacate
- Cilantro
- Jalapeños al gusto
- Tomates cherry
- Sal y pimienta
- Para la salsa (al gusto)
- Queso Crema
- Mayonesa
- Jugo de limón
- Sal
- Comino
- Paprika
- Toppings
- Tajín
- Queso Costeño
- Queso Crema
- Limón
Preparación:
Cuando ya tenga todos los ingredientes coja una taza y agregue el pollo el maíz, pimentón, cebolla, aguacate, cilantro, jalapeño, tomates Cherry y el queso costeño.
Para la salsa empiece a mezclar cremosino, mayonesa, jugo de limón, sal, comino, pimienta, y paprika. Eso lo va a mezclar y empiece a servir con extra queso costeño, cremoso y mucho Tajín, si así lo prefiere. ¡Buen provecho!