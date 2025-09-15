Un delicioso helado no cae nada mal en días calurosos como estos. Si quiere una opción más natural y hecha en casa, le daremos una receta para que pueda hacerla.

Le mostraremos el paso a paso para hacer heladitos de mango y limón para toda la familia. Es rápido y le aportará la frescura que necesita. ¡Manos a la cocina!

Ingredientes:

2 mangos maduros (pelados y picados)

½ taza de leche condensada

½ taza de leche líquida

¼ taza de leche en polvo (opcional, para más cremosidad)

1 Boli Pop sabor mango-limón (puedes usar parte para el relleno y parte para decoración)

Jugo de 1 limón

Tajín (o mezcla de chile en polvo con sal y limón)

Gotas de limón extra para decorar

Palitos de paleta

Vasos pequeños desechables o moldes de helado

Preparación:

Cuando ya tenga todos los ingredientes, busque una licuadora y agregue mango maduro picado, leche condensada, leche líquida y leche en polvo (opcional).

Después, empiece a licuar hasta obtener una mezcla homogénea y cremosa. Cuando ya la tenga lista vierta la mezcla en vasitos o moldes para helado.

Luego, inserte en el centro un poco de Boli Pop de mango-limón para un toque extra de sabor tropical. Empiece a poner los palitos de helado en cada molde.

Lleve al congelador por al menos 4 horas, o hasta que estén completamente firmes. Después retire los helados del molde o vaso, rocía con unas gotas de limón y espolvorea con Tajín o chile en polvo con sal. ¡Buen provecho!

