Para este clima caluroso no hay nada más delicioso y refrescante que una soda. Lo mejor es que puede prepararla a su gusto.

Esta vez le enseñaremos cómo preparar una soda de sandía que le encantará a toda la familia y querrán repetir.

La patilla es una fruta que es hidratante, rica en antioxidantes y vitaminas A y C, que beneficia la visión, la salud de la piel y el sistema inmunológico. ¡Manos a la cocina!

Ingredientes:

1 patilla pequeña

1 puñado de hojas de menta

1 litro de soda o agua con gas

5 limones ( zumo de limón )

Rodajas de naranja

Hielo al gusto

Preparación:

Cuando ya haya escogido la mejor patilla, empiece a cortar la patilla y llévela junto con las hojas de menta.

Después ese jugo lo va a echar en una jarra, junto con la soda, el hielo, y el zumo de limón. Para finalizar sirva en vaso y decore a su gusto. ¡Buen provecho!

