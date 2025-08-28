Compartir:
Por:  Redacción SEO

Cuando realiza ensaladas quizá siempre se vaya por lo ingredientes más seguros como los son el tomate, las cebollas, zanahorias o hasta lechuga.

Pero esta vez le daremos una deliciosa receta para que se atreva a preparar una ensalada de sandía con queso, que enamorará a todos los de su familia que les gusta la combinación de lo dulce y salado. ¡Manos a la cocina!

Ingredientes:

  • 1 sandía
  • Queso feta
  • Miel
  • Limones
  • Albahaca
  • Sal

Preparación:

Cuando tenga todos los ingredientes vaya cortando la sandía y el queso feta en cubos.

Después, en un recipiente vaya colocando cubos de sandía y de queso feta, hasta que llene de su gusto.

Para finalizar y darle el toque final, póngale un poco de miel por encima y unas gotas de limón. Como decoración le puede poner unas hojas de albahaca. ¡Buen provecho!

