Los wraps son una opción práctica que se puede disfrutar en cualquier momento del día.
Prepare un sándwich de pechuga de pollo con berenjena y mozzarella, ideal para un almuerzo saludable
Prepare migas de chicharrón con esta receta que las dejará con sabor ahumado y crocantes
Según el relleno, pueden ser un desayuno nutritivo con huevo y aguacate, un almuerzo completo con pollo y vegetales, y una merienda ligera.
Esta vez le enseñaremos cómo preparar unos wraps de lechuga con pollo y vegetales para dos personas desde la comodidad de su hogar. ¡Manos a la cocina!
Ingredientes:
- 2 tortillas de trigo o maíz grandes
- 200 g de pechuga de pollo (a la plancha o desmenuzada)
- ½ aguacate en láminas
- ½ tomate en rodajas
- Hojas de lechuga o espinaca fresca
- 2 cdas de mayonesa o yogurt griego (puedes mezclar con un toque de mostaza o limón)
- Sal, pimienta y especias al gusto (paprika, ajo en polvo, comino, etc.)
Preparación:
Cuando ya tenga los ingredientes, cocine el pollo y sazónalo con sal, pimienta y tus especias favoritas, luego cocínalo a la plancha hasta que quede dorado. Corta en tiras.
Unte la tortilla con mayonesa o yogurt griego. Coloque encima las hojas verdes, el pollo, el aguacate y el tomate.
Doble los extremos y enrolla como un burrito. Pásalo por la sartén unos minutos para que quede doradito y más firme. ¡Buen provecho!