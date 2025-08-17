Los wraps son una opción práctica que se puede disfrutar en cualquier momento del día.

Prepare un sándwich de pechuga de pollo con berenjena y mozzarella, ideal para un almuerzo saludable

Prepare migas de chicharrón con esta receta que las dejará con sabor ahumado y crocantes

Según el relleno, pueden ser un desayuno nutritivo con huevo y aguacate, un almuerzo completo con pollo y vegetales, y una merienda ligera.

Esta vez le enseñaremos cómo preparar unos wraps de lechuga con pollo y vegetales para dos personas desde la comodidad de su hogar. ¡Manos a la cocina!

Ingredientes:

2 tortillas de trigo o maíz grandes

200 g de pechuga de pollo (a la plancha o desmenuzada)

½ aguacate en láminas

½ tomate en rodajas

Hojas de lechuga o espinaca fresca

2 cdas de mayonesa o yogurt griego (puedes mezclar con un toque de mostaza o limón)

Sal, pimienta y especias al gusto (paprika, ajo en polvo, comino, etc.)

Preparación:

Cuando ya tenga los ingredientes, cocine el pollo y sazónalo con sal, pimienta y tus especias favoritas, luego cocínalo a la plancha hasta que quede dorado. Corta en tiras.

Unte la tortilla con mayonesa o yogurt griego. Coloque encima las hojas verdes, el pollo, el aguacate y el tomate.

Doble los extremos y enrolla como un burrito. Pásalo por la sartén unos minutos para que quede doradito y más firme. ¡Buen provecho!