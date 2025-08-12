Compartir:
Es muy difícil resistirse a unos buenos sándwiches de pollo, son muy fáciles de preparar y deliciosos para toda la familia.

Además de echarle pollo también puede tener otros ingredientes que le harán potenciar su sabor. Como por ejemplo, berenjena y mozzarella que le darán un toque fresco.

Esta vez le enseñaremos cómo preparar un rico sándwich de pechuga de pollo con berenjena y mozzarella para almorzar. ¡Manos a la cocina!

Ingredientes:

  • Panes tipo ciabatta 4
  • Pechugas de pollo 2
  • Berenjena 1
  • Tomate seco 1
  • Mozzarella al gusto
  • Aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta al gusto
  • Para el pesto (lo puede comprar ya hecho): taza de hojas de albahaca frescas 1
  • Queso parmesano 30 gr
  • Nueces 30 gr
  • Diente de ajo 1/2
  • Aceite de oliva virgen extra 60 ml
  • Sal al gusto

Preparación:

Cuando ya tenga todos los ingredientes, coja una sartén grande y cocine las pechugas de pollo en un chorrito de aceite de oliva virgen extra, salpimente y cocine hasta que estén hechas por dentro.

Luego, añada las rodajas de berenjena en la misma sartén y cocínalas por ambos lados hasta que estén blanditas y marcadas. Mientras corta el tomate seco en tiras pequeñas y la mozzarella en rodajas finas o trocitos.

Después, en un procesador o vaso batidor, tritura la albahaca, nueces, parmesano, aceite y sal y ajo hasta obtener una pasta suave. Va a abrir el pan y unta una capa generosa de pesto en ambas caras.

Por último, añada el pollo, la berenjena, el tomate seco y la mozzarella. Tueste el sándwich en una plancha unos minutos para que se funda el queso y quede más crujiente al momento de comer. ¡Buen provecho!

