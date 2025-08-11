Pocas personas se resisten a una buena “chicharronada” con bollo o con ensalada. Es que el plato es muy delicioso para prepararlo en un momento especial.

Es importante recalcar que el chicharrón se puede obtener de animales como la vaca, el pollo, los pescados y el cordero. Pero el más deseado es el cerdo.

Esta vez le enseñaremos cómo preparar unas migas de chicharrón para que haga en casa con sus seres queridos. ¡Manos a la cocina!

Ingredientes:

Pan (preferiblemente del día anterior)

Agua

Chicharrón (mejor si tiene buena cantidad de grasa)

Pimentón (rojo o del que tengas a mano)

Paprika (dulce o picante, al gusto)

Aceite de jengibre y cebolla larga (opcional, pero muy recomendado)

Preparación:

Cuando ya tenga todos los ingredientes, corte el pan en trozos pequeños y póngalo en un recipiente con un poco de agua.

Después, déjelo remojar entre 5 y 10 minutos hasta que se ablande. En una sartén grande, cocina el chicharrón hasta que esté bien dorado y haya soltado parte de su grasa.

Luego, retírelo cuando esté a su gusto, crocante o más suave. Lleve el pimentón directamente al fuego para quemar la piel (puedes usar una hornilla de gas).

Cuando ya se enfríe, retire la piel, las semillas y las venas. Este proceso le dará un sabor ahumado muy especial. En la misma sartén donde preparaste el chicharrón, añade el pan remojado. Cocina a fuego medio, removiendo constantemente, hasta que se formen las migas.

Incorpore el aceite de jengibre y cebolla larga (si lo tiene), el pimentón asado picado, el chicharrón dorado y una pizca de paprika.

En ese momento tiene que integrar todo y servir. ¡Buen provecho!

