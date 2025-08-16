El pasado 13 de agosto se realizaron las honras fúnebres del senador Miguel Uribe, quien falleció tras ser víctima de un ataque sicarial que lo mantuvo por más de dos meses en una Unidad de Cuidados Intensivos.

Leer más: Asesinan a un hombre cuando era trasladado en una ambulancia en Nariño

Tras el fallecimiento de precandidato presidencial registrado el pasado 11 de agosto, sus familiares solicitaron al presidente Petro y miembros de su gabinete no hacer presencia en las exequias se llevaron a cabo en la Catedral Primada de Bogotá.

Sobre esto, Gloria Gaitán, hija de Jorge Eliécer Gaitán, escribió una carta abierta para Miguel Uribe Londoño, padre del fallecido Miguel Uribe Turbay, en la que cuestionó la decisión de rechazar el acompañamiento del presidente Petro y miembros de su gobierno.

Le puede interesar: “La muerte de Miguel debe inspirar a una nación a librarse del flagelo del narcotráfico”: Bernie Moreno

“Durante muchos años he valorado nuestra amistad, construida a pesar de las diferencias profundas de nuestras convicciones. Tú, identificado con el pensamiento conservador; yo, revolucionaria y gaitanista; no católica, pero sí inspirada en la figura de Jesús como referente moral terrenal. Hemos sido, durante décadas, un ejemplo de que la amistad y el afecto pueden prevalecer sobre los desacuerdos políticos o religiosos.”, se lee en la misiva.

“Por eso recibí con sorpresa y tristeza la noticia de que tú y tu familia decidieron rechazar la presencia del presidente Gustavo Petro en las ceremonias realizadas en la Catedral Primada de Colombia, en homenaje a tu hijo, Miguel Uribe Turbay.”, agregó.

No olvide leer: José Raúl Moreno asumirá como nuevo jefe del Despacho Presidencial tras salida de Alfredo Saade

A reglón seguido, Gaitán manifestó que esta decisión “hiere” a los seguidores del gobierno Petro; además de trazar una línea que deja a un lado parte de la ciudadanía.

“Ese gesto, más allá de las razones que lo motivaron, envía un mensaje que hiere a quienes apoyamos el llamado “Gobierno del Cambio” porque creemos en la necesidad de superar el País Político oligárquico que, durante dos siglos, ha gobernado bajo la sombra de la violencia y la exclusión. Me entristece que, en un momento que debía unirnos en el dolor y en la reflexión, se haya trazado una línea que deja fuera a una parte de la ciudadanía.”, expresó.

Lea también: Procuraduría abrió indagación para esclarecer presuntas actuaciones irregulares de militares contra la senadora Aída Quilcué

“Sé que las clases dominantes en nuestra historia han invocado muchas veces la “unidad nacional” como bandera, pero con la condición de que algunos sean “más iguales que otros”. Aun así, seguimos creyendo en el diálogo, en la confrontación de ideas y en la posibilidad de avanzar hacia una Colombia más justa y equitativa.”, resaltó.

Finalmente, en el escrito reitera a Miguel Uribe Londoño su afecto, pero deja en claro que no podría callar lo que considera un acto de “exclusión”.

“Miguel, mantengo el afecto por nuestra historia de amistad, pero no puedo callar ante lo que considero un acto de exclusión que contradice los valores de reconciliación que tanto proclamamos como nación. Espero que algún día podamos volver a encontrarnos en un terreno común, donde la diferencia no sea motivo de rechazo, sino de construcción colectiva.”, puntualizó.