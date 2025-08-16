El senador estadounidense Bernie Moreno se reunió en Bogotá con Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado congresista Miguel Uribe Turbay, a quien le manifestó que la muerte de su hijo “debe inspirar a una nación a librarse del flagelo del narcotráfico y la corrupción”.

“Hace treinta y cuatro años, Miguel Uribe (Londoño) enterró a su esposa (la periodista Diana Turbay), quien fue secuestrada y asesinada por narcotraficantes. Su hijo, Miguel Uribe Turbay, tenía cuatro años en ese momento. Ambos soñaban de una nación donde ninguna familia sufriera jamás una pérdida semejante”, expresó Moreno en X.

Sin embargo, el congresista -que esta semana se ha reunido con diversas personalidades políticas como el presidente Gustavo Petro y el exmandatario Álvaro Uribe- señaló que “trágicamente” el senador fue enterrado el miércoles pasado en la capital colombiana “tras sucumbir a la bala de un asesino”.

Thirty four years ago, Miguel Uribe buried his wife who was kidnapped and assassinated by criminal narco terrorists. His son, @MiguelUribeT, was 4 years old at the time. They both dreamed of a nation where no family would ever suffer that sort of loss. Tragically, on Wednesday,… https://t.co/2sZl041S1d — Bernie Moreno (@berniemoreno) August 16, 2025

Moreno, republicano de Ohio y de origen colombiano, publicó fotos de la reunión con Uribe Londoño, en la que también participó el jefe de la misión diplomática de EE.UU. en Colombia, John T. McNamara, entre otras personas.

“La muerte de Miguel debe inspirar a una nación a librarse del flagelo del narcotráfico y la corrupción. Debe construir un nuevo futuro de seguridad y prosperidad para TODOS sus ciudadanos. Durante más de 200 años, Estados Unidos ha mantenido una relación sólida y próspera con Colombia. Esa relación perdura”, afirmó el congresista republicano.

Uribe Turbay falleció el lunes en la madrugada, dos meses después de recibir varios disparos durante un acto de campaña en Bogotá, de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Este asesinato, que conmocionó a Colombia, acentuó la polarización entre izquierda y derecha en víspera de un año electoral, y recordó a muchos la violencia política de la década de los 80 y 90, cuando varios candidatos presidenciales fueron asesinados por grupos ilegales que buscaban sembrar miedo e influir en la política nacional.