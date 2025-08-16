Desde el pasado 12 de agosto iniciaron las labores de búsqueda de la pequeña Valeria Afanador, una niña de 10 años, diagnosticada con síndrome de down, quien fue vista por última vez en el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, ubicado en el municipio de Cajicá, Cundinamarca.

Leer más: Soluciones energéticas, el nuevo foco del Grupo ISA con Transelca

Ante su desaparición, miembros de organismos de socorro, Bomberos de Cajicá, Ejército Nacional, familiares y amigos emprendieron su búsqueda por la zona en que se perdió la menor.

Según un familiar de Valeria, ella estaba jugando con un balón minutos antes de desaparecer del colegio, tal como lo muestran los videos. Asimismo lamentó la presencia de un hueco en una de las cercas, que aseguró no sabe si la institución tenía conocimiento de ello.

Le puede interesar: “Yo no protejo a amigotes que se roban la plata”: Petro sobre Carlos Ramón González

“Mi hermana estaba muy contenta por el colegio, la falla es que había un hueco y no sé si no se habían dado cuenta de eso”, dijo la tía de Valeria a ‘El Tiempo’.

Por estos hechos, las autoridades ofrecieron una recompensa de $50 millones para quien brinde información que permita dar con el paradero de Valeria.

Comunidad de Cajicá marchó por Valeria

Este sábado la comunidad del municipio de Cajicá salió a las calles pidiendo por la aparición de la pequeña Valeria.

De acuerdo con el comandante del Cuerpo de Bomberos, Rafael Leguizamon, más de 500 personas se movilizaron usando pancartas, camisetas y globos blancos, quien se concentraron en el Parque de la Estación.

@ICBFColombia

Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, manifestó que desde su administración se contará con los recursos para financiar las labores de búsqueda de la niña.

“No vamos a escatimar recursos ni personal: todo nuestro equipo especializado está en terreno, acuartelado en primer grado, con la determinación de encontrar a la menor en las próximas horas”, afirmó.

Cuerpo de Bomberos de Cajicá Valeria Afanador desapareció en Cajicá, Cundinamarca el pasado 12 de agosto.

¿Qué dijo el colegio sobre la desaparición?

Andrea Medina, consultora educativa del colegio en Cajicá, aseguró en entrevista con la W Radio que: “A ella (Valeria) le gusta esconderse, es una niña con síndrome de down. Es la primera vez que pasa esto en el colegio en 24 años”.

Medina señaló que el plantel educativo ha facilitado todas las grabaciones y ha colaborado de manera activa con las autoridades, para encontrar a la menor.

“Nosotros tenemos cámaras de seguridad que hemos dispuesto a todas las autoridades. Nosotros no sabemos cómo una niña desaparece desde las 11:00 de la mañana y por eso estamos trabajando de la mano de todas las autoridades. Las cámaras en ningún momento registran su salida”, añadió.