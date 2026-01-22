El abogado del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, Francisco Bernate, se pronunció sobre la solicitud de imputación de cargos contra la rectora del plantel, en el marco del caso Valeria Afanador, la niña de 10 años hallada sin vida en Cajicá, Cundinamarca, y aseguró que dicha petición no tiene sustento jurídico.

Le puede interesar: Caso Valeria Afanador: piden imputar a rectora y dos profesores por homicidio agravado

Mediante un video difundido este miércoles, Bernate se refirió a la petición elevada por los apoderados de las víctimas ante la Fiscalía General de la Nación, quienes solicitaron imputar a la rectora y a dos docentes por el delito de homicidio agravado. El abogado afirmó que, aunque la posición de la familia es comprensible desde su rol procesal, no resulta procedente desde el punto de vista legal.

“Frente a la información que hoy circula de una solicitud de los apoderados de las víctimas para que se formule imputación de cargos a la rectora del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, tenemos que decir lo siguiente: en primer lugar, respetamos esta posición, por supuesto que se corresponde o se compadece con el rol de los apoderados de víctimas, es apenas entendible; pero, en segundo lugar, jurídicamente no es procedente”, señaló.

Según el abogado, las autoridades tenían conocimiento previo del funcionamiento del colegio y de sus condiciones de seguridad. Indicó que la institución ha sido objeto de visitas permanentes de inspección y vigilancia, incluso pocos días antes de los hechos.

“Las autoridades tienen conocimiento de que el colegio es permanentemente visitado, inspeccionado y vigilado por todas las autoridades, quienes incluso días antes del suceso lo habían visitado y habían encontrado que el colegio cumplía y cumple con toda la normativa en materia de seguridad y demás”, afirmó Bernate.

Este argumento, de acuerdo con la defensa, descarta la existencia de omisiones atribuibles a la rectora en materia de control institucional.

El abogado también explicó que, al interior del plantel, existen funciones claramente asignadas para el cuidado y la supervisión de los estudiantes, a cargo de personal capacitado. Estas labores, según la defensa, incluyen los momentos de recreo y de alimentación.

“Se ha establecido que al interior de la institución hay roles y tareas definidas para el cuidado y la supervisión de los menores por personas capacitadas y competentes para eso, tanto al momento de la merienda como en el lugar donde ellos realizan el recreo”, indicó.

En ese sentido, sostuvo que la rectora había delegado dichas funciones en personal idóneo y que no le correspondía una supervisión directa y permanente de cada espacio del colegio.

¿Cuál fue la solicitud de la familia de Valeria Afanador?

La solicitud de imputación fue presentada por la familia de Valeria Afanador Cárdenas, desaparecida el 12 de agosto de 2025 y encontrada sin vida posteriormente. A través de su abogado, Julián Quintana, las víctimas pidieron que la investigación se adelante por homicidio agravado con dolo, al considerar que existieron fallas graves en los protocolos de seguridad del colegio.

Entre los argumentos expuestos se encuentran presuntas deficiencias en el control de salida de los estudiantes, responsabilidades individuales de directivos y docentes, así como problemas en el cerramiento perimetral del plantel y la cercanía del río Frío.

Frente a este escenario, la defensa del Gimnasio Campestre Los Laureles reiteró que la institución ha cooperado activamente con las autoridades y que continuará atendiendo todos los requerimientos de la investigación.