Más de tres meses después del momento en que fue hallado el cuerpo sin vida de Valeria Afanador en inmediaciones del río Frío, en Cajicá, Cundinamarca, todavía faltan muchos detalles por resolver sobre su muerte.

Recientemente el abogado de la familia de la menor edad, Francisco Bernate, denunció que sus allegados estaban recibiendo amenazas y ahora se conoció que el colegio donde estudiaba la niña también ha recibido mensajes intimidatorios.

De acuerdo a una serie de imágenes reveladas por La Red Viral, unos mensajes fueron enviados a un grupo de WhatsApp del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles.

“Voy a encender en llamas a ese colegio”; “La muerte de Valeria no quedará impune”; “Merecen pagar en vida lo que hicieron”, entre otros insultos con fuertes acusaciones.

La situación generó la alerta en la institución educativa, que junto a las autoridades empezaron las investigaciones para establecer de dónde provienen los mensajes.

“La Fiscalía tiene la obligación no solo de proteger a las autoridades del colegio que son el objeto de esta amenaza, sino también, poner tras las rejas a esa persona de inmediato“, dijo Bernate.

El abogado descarta la posibilidad de que las amenazas vengan de parte de familiares de Valeria, pues el padre de la menor tuvo que cambiar su lugar de residencia por una serie de amenazas que ha recibido en su contra.

Lo último que se supo del caso de Valeria es que la familia de la menor de edad denunció retrasos en la investigación y que se mantienen en una “incertidumbre total” por falta de avances y detalles.