Como Jeison Javier Cruz Raigoso, de 30 años, fue identificado por las autoridades, el hombre que falleció en el grave accidente registrado este jueves 4 de diciembre en la vía que conecta a La Calera y Sopó, en Cundinamarca.

Leer más: Las cuatro aerolíneas internacionales que se suman a la ola de suspensiones de vuelos en Venezuela

Cruz Raigoso se movilizaba en una motocicleta Bajaj cuando fue chocado por una Ferrari 488, de color amarillo, a eso de las 10:20 de la mañana. De acuerdo con la Policía, el conductor tras el volante del vehículo de alta gama no se encontraba bajo los efectos del alcohol.

“Fue sometido a la prueba de embriaguez en el hospital Divino Salvador de La Calera, la cual arrojó resultado negativo”, indicaron las autoridades.

Lea también: Fiscalía revela nuevos detalles del envío de frambuesas envenenadas que causó la muerte de dos niñas en Bogotá

Asimismo, se conoció que el conductor del Ferrari, avaluado en COP 1.500 millones, es Adolfo Reyes Gómez, un empresario, de 64 años, oriundo de Bogotá.

El accidente ocurrió en la vía a Los patios-Guasca, del municipio de La Calera, donde ambos se desplazaban. En un momento, el motociclista intentó girar a la izquierda para ingresar a la vía secundaria de la vereda Márquez, pero fue impactado por el Ferrari.

No olvide leer: Tras advertencia de Trump, presidente Petro ordena a las Fuerzas Militares defender la soberanía “con la vida”

A través de redes sociales circulan imágenes del fatal accidente, en el que se evidencia que el automóvil de alta gama presentó graves daños en el costado derecho, y el panorámico resultó destruido; además, en la escena se observan restos del vehículo en la vía.

Asimismo, la motocicleta quedó tendida a un lado de la vía, totalmente destruida.

Personas que se encontraban en la zona intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, el conductor de la motocicleta falleció de manera inmediata debido a los fuertes golpes, y no alcanzó a ser trasladado hasta un centro asistencial.

Lea acá: Colombia trabaja con aerolíneas venezolanas para ampliar vuelos entre ambos países

¿Quién es el dueño del Ferrari involucrado en el accidente?

Según información publicada por ‘El Tiempo’, el vehículo de alta gama de placas JEX-488, está registrado – desde el año 2016 – a nombre de Coordinadora de Servicios de Parque Cementerio S.A.S, conocida como Coorserpark.

Dicha compañía se encarga de servicios funerarios y exequiales, y es propietaria de Capillas de la Fe, Proexequial y Coffins.

De acuerdo con el medio capitalino, el gerente de la empresa es Adolfo Reyes Gómez, quien se ha presentado como un apasionado de los carros. En sus redes sociales, comparte imágenes conduciendo vehículos de alta gama, los cuales presenta en exposiciones.