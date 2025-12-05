La Fiscalía General de la Nación entregó nuevos detalles sobre la mujer señalada de estar detrás del envío de frambuesas envenenadas con talio que provocaron la muerte de dos niñas de 15 años en el norte de Bogotá.

La implicada fue identificada por las autoridades como Zulma Guzmán Castro, quien, acorde con lo que se reveló este jueves, habría abandonado el país días después de la tragedia y actualmente es buscada en el exterior.

El 4 de abril, cuatro adolescentes recibieron una encomienda con frambuesas cubiertas de chocolate. Minutos después de consumirlas, comenzaron a presentar síntomas de intoxicación severa. Dos de las menores murieron y una tercera aún continúa en recuperación. Un cuarto joven logró recuperarse totalmente.

El dictamen de Medicina Legal fue concluyente: el talio presente en las frambuesas fue introducido de forma premeditada, lo que confirmó que se trató de un homicidio intencional.

Quién es la mujer señalada del caso de las frambuesas envenenadas

La Fiscalía estableció que la presunta responsable, Zulma Guzmán Castro, habría tenido algún tipo de cercanía con Juan de Bedout, padre de una de las adolescentes afectadas y destinatario final del paquete.

Su papel, según el ente acusador, habría sido clave: “una mujer estaría directamente vinculada a lo sucedido y habría sido la encargada de coordinar la entrega de las frambuesas contaminadas con talio”, señaló la Fiscalía.

Tras conocer el fallecimiento de las menores, Guzmán Castro salió de Colombia rumbo a Argentina y luego continuó desplazándose por Brasil, España y Reino Unido.

La sospechosa tiene orden de captura y notificación roja de Interpol

Al recopilar los elementos probatorios, la fiscal del caso solicitó ante un juez una orden de captura. Pero, al confirmarse que la mujer no estaba en territorio colombiano, fue necesario acudir a Interpol.

“La fiscal a cargo del caso acudió ante un juez penal de control de garantías de Bogotá y obtuvo orden de captura contra la indiciada. Asimismo, se tramitó la expedición de notificación roja de Interpol para materializar el requerimiento en contra de la mujer, toda vez que se tiene información que indica que se ha desplazado por diferentes países, entre estos Brasil, España y Reino Unido”, indicó el ente acusador.

La circular roja, emitida el 25 de octubre, permite su búsqueda en más de 180 países con fines de extradición.

La Fiscalía indicó que tiene “todos los elementos de prueba recaudados” para imputarle a Guzmán Castro el delito de homicidio agravado. Su captura y retorno a Colombia son ahora la prioridad para avanzar hacia la judicialización formal de la presunta responsable.