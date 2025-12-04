Una persona murió en un fuerte accidente de tránsito ocurrido en la vía que conecta a La Calera con Sopó, en Cundinamarca. En el siniestro presentado este jueves 4 de diciembre estuvieron involucrados el conductor de una motocicleta y un Ferrari 488.

De acuerdo con testigos, el conductor del auto de lujo – a la altura de la vereda Márquez – chocó contra la motocicleta, causando que su conductor perdieron en control y se golpeara contra el pavimento.

A través de redes sociales circulan imágenes del fatal accidente, en el que se evidencia que el automóvil de alta gama presentó graves daños en el costado derecho, y el panorámico resultó destruido; además, en la escena se observan restos del vehículo en la vía.

Asimismo, la motocicleta quedó tendida a un lado de la vía, totalmente destruida.

Personas que se encontraban en la zona intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, el conductor de la motocicleta falleció de manera inmediata debido a los fuertes golpes, y no alcanzó a ser trasladado hasta un centro asistencial.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la persona fallecida, ni del conductor del Ferrari 488, color amarillo.

¿Quién es el dueño del Ferrari involucrado en el accidente?

Según información publicada por ‘El Tiempo’, el vehículo de alta gama de placas JEX-488, está registrado – desde el año 2016 – a nombre de Coordinadora de Servicios de Parque Cementerio S.A.S, conocida como Coorserpark.

Dicha compañía se encarga de servicios funerarios y exequiales, y es propietaria de Capillas de la Fe, Proexequial y Coffins.

De acuerdo con el medio capitalino, el gerente de la empresa es Adolfo Reyes Gómez, quien se ha presentado como un apasionado de los carros. En sus redes sociales, comparte imágenes conduciendo vehículos de alta gama, los cuales presenta en exposiciones.