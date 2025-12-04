El pasado 2 de diciembre se conoció que Angie Rodríguez saldría de la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), luego de que el presidente Gustavo Petro le solicitara la renuncia al cargo.

La renuncia habría sido solicitada ante las diferencias que tuvieron con el primer mandatario en la vinculación de José Alexis Mahecha como secretario general de la Unidad Administrativa Especial de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC).

Sin embargo, este jueves se conoció que el jefe de Estado se habría retractado de su decisión y quiere que Rodríguez continúe en el cargo, como una de sus funcionarias más cercanas.

Ante esto, trabajadores del Dapre manifestaron su apoyo a Angie Rodríguez para que continúe en el Departamento Administrativo de la Presidencia.

“Nos permitimos dirigirle esta comunicación para expresarle, de manera respetuosa y sincera, nuestro respaldo, reconocimiento y gratitud, por la labor que usted viene desarrollando al frente de la entidad”, dice la misiva firmada por directivos y funcionarios de la entidad que dirige Rodríguez.

Asimismo señalaron que: “Como servidores públicos y como parte del equipo que usted lidera, damos fe de su compromiso permanente con los principios de transparencia, responsabilidad, eficiencia y rectitud, así como de la dedicación con la que ha asumido las funciones que le fueron encomendadas por el señor Presidente de la República”.

Además, los trabajadores del Dapre rechazaron el motivo por el que el presidente Petro había pedido la renuncia a Angie Rodríguez.

“Conocemos de primera mano la integridad con la que ejerce su labor y lamentamos que informaciones imprecisas hayan dado lugar a cuestionamientos que no se corresponden con la realidad ni con su desempeño. Expresamos, además, nuestra solidaridad ante los efectos que estas situaciones han podido generar para usted y su familia, reiterándole nuestra admiración y apoyo”, añade la misiva.