El gran jerarca del Junior de Barranquilla, Fuad Char Abdala, vive las horas previas del duelo entre Junior y América con expectativas muy altas.

Leer también: Junior vs. América: con fe, alma y corazón

El dirigente está seguro de que ganarán el compromiso y se lo dejó saber a los periodistas en el acto de inscripción de los candidatos a la Cámara de Representantes para la elección del próximo 8 de marzo.

“Tenemos que ganar, hoy vamos a ganar, olvídese de ninguna otra consideración, ganar o ganar ¡Ganamos!”, arengó en medio de los aplausos de algunos de los presentes.

Char Abdala comentó que además en el equipo “esperamos ganar tranquilamente, sin angustia”.

Interrogado sobre el las perspectivas para el año entrante, sobre la posible situación de jugar Copa Libertadores fuera de Barranquilla por las remodelaciones al Metropolitano, expresó que aun así irán por el título.

“Así es, de todas maneras vamos a quedar campeones. Y lógicamente haremos los ajustes para hacer una representación en la Libertadores muy digna, muy de acuerdo con nuestra afición de Barranquilla y del Atlántico y de todo el país”, apuntó.

Importante: Las opciones de clasificación de Junior

Señaló que lo más probable es jugar en Cartagena el próximo año: “Sí, creo que sí. 18.000 espectadores exige la Conmebol y sería la sede”.

De otro lado, señaló que José Enamorado, gran figura del equipo este semestre, permanecerá un año más: “Tiene contrato con nosotros para 2026. No sé si para 2027 también. Para 2026, sí”.

Finalmente, indicó que están en conversaciones con Eduardo Dávila, dueño del Unión Magdalena, para retener a Jermain Peña: “Nosotros lo queremos, claro. Tenemos que ponernos de acuerdo”.

El duelo entre Junior y América podría definir al segundo finalista de la Liga Colombiana, tras la clasificación del Deportes Tolima. El juego se efectuará en el estadio Metropolitano desde las 8:35 de la noche.